Kiadták a riasztást: Éles fordulatot hoz az időjárás vasárnap délután
A semmiből tűnt fel: Rejtélyes baleset rázta meg Soroksárt
Szokatlan és megrendítő esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a Facebook-oldalán. Egy hétköznapi közlekedési helyzet hirtelen egészen különös fordulatot vett, amikor egy állat bukkant fel az úton, méghozzá nem is akármilyen.
Valószínűleg sokaknak ugyanaz ugrik be, amikor azt hallja: fekete bárány
- indították sejtelmesen a bejegyzést.
Április 13-án, késő délelőtt Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron egy autós egészen váratlan helyzettel találta szembe magát: egy bárány próbált átkelni az úttesten.
A sofőr ugyan észlelte a különös „gyalogost”, és azonnal fékezett, ám az ütközést már nem tudta elkerülni. A jármű csak kisebb sérüléseket szenvedett, az állat azonban súlyosan megsérült: mindkét lába eltörött.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a történet „fekete báránya” nem maradt magára. A helyszínre érkező rendőrök azonnal intézkedtek, és értesítették az Állatmentő Liga munkatársait, akik gyorsan a segítségére siettek.
A sérült állatot kórházba szállították, ahol megműtötték, és már túl is van a beavatkozáson.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Drámai ütközés a 84-es főúton: Súlyosan megsérült egy motoros
Horror Szegeden: Vér folyt a belvárosban
Holtan találtak egy embert egy nógrádi faluban, villanyrezsó miatt történhetett a tragédia
Élet-halál harc folyt egy fővárosi patikában, Győrfi Pál is megszólalt - videóval
Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember
Budapesti horrorlakás: Rettenetes állapotban találtak rá egy csecsemőre
Figyelmeztették a magyarokat: Több százezren kapnak levelet a NAV-tól napokon belül
Riadóztatták a helyieket, óriási invázió várható egy magyar nagyvárosban
Döbbenetes felfedezés: Hihetetlen, mi lapult évekig egy váci garázsban
Íme, az év magyar rekordja– izzasztó napon vannak túl a dabasiak
„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadult a pokol a Hungária körúton