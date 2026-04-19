A semmiből tűnt fel: Rejtélyes baleset rázta meg Soroksárt



A sofőr ugyan észlelte a különös „gyalogost”, és azonnal fékezett, ám az ütközést már nem tudta elkerülni. A jármű csak kisebb sérüléseket szenvedett, az állat azonban súlyosan megsérült: mindkét lába eltörött.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a történet „fekete báránya” nem maradt magára. A helyszínre érkező rendőrök azonnal intézkedtek, és értesítették az Állatmentő Liga munkatársait, akik gyorsan a segítségére siettek.

A sérült állatot kórházba szállították, ahol megműtötték, és már túl is van a beavatkozáson.

