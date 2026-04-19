A semmiből tűnt fel: Rejtélyes baleset rázta meg Soroksárt
Nem hitt a szemének az autós.
2026. április 19., vasárnap 16:10
Szokatlan és megrendítő esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a Facebook-oldalán. Egy hétköznapi közlekedési helyzet hirtelen egészen különös fordulatot vett, amikor egy állat bukkant fel az úton, méghozzá nem is akármilyen.

Valószínűleg sokaknak ugyanaz ugrik be, amikor azt hallja: fekete bárány

-    indították sejtelmesen a bejegyzést.

Április 13-án, késő délelőtt Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron egy autós egészen váratlan helyzettel találta szembe magát: egy bárány próbált átkelni az úttesten.


A sofőr ugyan észlelte a különös „gyalogost”, és azonnal fékezett, ám az ütközést már nem tudta elkerülni. A jármű csak kisebb sérüléseket szenvedett, az állat azonban súlyosan megsérült: mindkét lába eltörött.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a történet „fekete báránya” nem maradt magára. A helyszínre érkező rendőrök azonnal intézkedtek, és értesítették az Állatmentő Liga munkatársait, akik gyorsan a segítségére siettek.

A sérült állatot kórházba szállították, ahol megműtötték, és már túl is van a beavatkozáson.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

