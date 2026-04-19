2026. április 19. vasárnap, Emma
23°C Budapest
baleset
őz
motoros
ütközés

Drámai ütközés a 84-es főúton: Súlyosan megsérült egy motoros
Mentőhelikoptert is riasztottak.
2026. április 19., vasárnap 14:49
Vágólapra másolva!

Súlyos baleset rázta meg a Sopron környékét – számolt be róla a Kisalföld vasárnap. A 84-es főúton, Sopronkövesd és Pereszteg között egy őz  egy motoros elé ugrott, aki már nem tudta elkerülni az ütközést. 

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba

-    nyilatkozta a hírportálnak az Országos Mentőszolgálat.

A baleset körülményeit vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra