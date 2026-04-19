Drámai ütközés a 84-es főúton: Súlyosan megsérült egy motoros

Súlyos baleset rázta meg a Sopron környékét – számolt be róla a Kisalföld vasárnap. A 84-es főúton, Sopronkövesd és Pereszteg között egy őz egy motoros elé ugrott, aki már nem tudta elkerülni az ütközést.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba

- nyilatkozta a hírportálnak az Országos Mentőszolgálat.

A baleset körülményeit vizsgálják.

