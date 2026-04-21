Az Artemis II űrhajósa iPhone-jával videózta le az űrből a Földet

Mint azt megírtuk, a minap történelmi pillanatot örökített meg egy frissen közzétett felvétel: a mentőcsapat kinyitja az Artemis II Orion kapszulájának zsilipjét, majd üdvözli a világűrből visszatérő, négyfős legénységet.

A jelenet nemcsak egy sikeres küldetés végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelképezi.

Az asztronauták minden eddiginél távolabb kerültek a Föld bolygótól, ezzel megdöntötték a több mint 50 éves Apollo 13 rekordját. A nem mindennapi élményről az egyik űrhajós, Reid Wiseman egy videót is készített az űrben, iPhone-jával kapta lencsevégre a Hold mögül lebukkanó Földet.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026



1972 óta nem volt hasonló expedícióra példa, így világszerte nagy szenzációnak örvendett a küldetés.