2026. április 21. kedd, Konrád
10°C Budapest
artemis II
föld
űrhajó

Az Artemis II űrhajósa iPhone-jával videózta le az űrből a Földet

Az Artemis II űrhajósa iPhone-jával videózta le az űrből a Földet
Közösségi oldalán tette közzé a nem mindennapi felvételt.
2026. április 21., kedd 15:27
Vágólapra másolva!

Mint azt megírtuk, a minap történelmi pillanatot örökített meg egy frissen közzétett felvétel: a mentőcsapat kinyitja az Artemis II Orion kapszulájának zsilipjét, majd üdvözli a világűrből visszatérő, négyfős legénységet. 

A jelenet nemcsak egy sikeres küldetés végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelképezi.

Az asztronauták minden eddiginél távolabb kerültek a Föld bolygótól, ezzel megdöntötték a több mint 50 éves Apollo 13 rekordját. A nem mindennapi élményről az egyik űrhajós, Reid Wiseman egy videót is készített az űrben, iPhone-jával kapta lencsevégre a Hold mögül lebukkanó Földet.


1972 óta nem volt hasonló expedícióra példa, így világszerte nagy szenzációnak örvendett a küldetés.

Az Artemis III és az Artemis IV -et 2028-ra tervezik.


Nyitókép: X

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra