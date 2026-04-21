Öt nagyszínházi bemutatója lesz a veszprémi Pannon Várszínháznak a jövő évadban
Vándorfi László kiemelte, hogy a színház életében idén a 25. évad zárul le, amelynek során 174 előadást láthatott a mintegy 75 ezer fizető néző. Felidézte, hogy a mögöttük hagyott negyed évszázad során országszerte tartottak előadásokat kőszínházakban, művelődési házakban és szabadtéren egyaránt.
Elmondta, hogy az előttünk álló évadban elsőként a Légy jó mindhalálig című Móricz Zsigmond-regényből készült musicalt láthatják a nézők Vándorfi László rendezésében. A következő bemutató Peter Quilter Másnap reggel című pikáns komédiája lesz, amelyet Szelle Dávid rendez. Szintén az ő rendezésében lesz látható Anthony Shaffer Mesterdetektív című bűnügyi játéka.
Molnár Ferenc Liliom című prózai művét Lenchés Márton, az Erkel Színház rendezője állítja színpadra. Dés-László, Geszti Péter és Békés Pál A dzsungel könyve című musicaljét is láthatják majd a nézők, az előadás ősztől országos turnéra indul.
Ifjúsági bemutatóként kerül a színpadra Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című bohózata Vándorfi László rendezésében.
A Pannon Stúdiószínház előadásai a rétegműfaj kedvelőit szólítják meg. Márton László Jászai Mari feltámasztása című művét Szelle Dávid rendezésében láthatják az érdeklődők, az Ady Endre írásaira épülő Sápadt emberek és történetek című darabot, a Forte Társulat vendégelőadását Horváth Csaba rendezésében viszik színre.
A Veszprémi Táncműhely előadásában láthatják az érdeklődők az Életfa című mozgásszínházi előadást, melynek koreográfusa Balázs Nikolett, és műsoron marad a táncműhely Tündértánc című produkciója is.
Nyitókép: Pannon Várszínház Facebook-oldala
