Öt nagyszínházi bemutatója lesz a veszprémi Pannon Várszínháznak a jövő évadban

Vándorfi László kiemelte, hogy a színház életében idén a 25. évad zárul le, amelynek során 174 előadást láthatott a mintegy 75 ezer fizető néző. Felidézte, hogy a mögöttük hagyott negyed évszázad során országszerte tartottak előadásokat kőszínházakban, művelődési házakban és szabadtéren egyaránt.

Elmondta, hogy az előttünk álló évadban elsőként a Légy jó mindhalálig című Móricz Zsigmond-regényből készült musicalt láthatják a nézők Vándorfi László rendezésében. A következő bemutató Peter Quilter Másnap reggel című pikáns komédiája lesz, amelyet Szelle Dávid rendez. Szintén az ő rendezésében lesz látható Anthony Shaffer Mesterdetektív című bűnügyi játéka.



Molnár Ferenc Liliom című prózai művét Lenchés Márton, az Erkel Színház rendezője állítja színpadra. Dés-László, Geszti Péter és Békés Pál A dzsungel könyve című musicaljét is láthatják majd a nézők, az előadás ősztől országos turnéra indul.

Ifjúsági bemutatóként kerül a színpadra Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című bohózata Vándorfi László rendezésében.