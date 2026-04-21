Egy korszak vége: Szinetár Dóra váratlan lépése mindenkit meglepett
Egy különleges pillanatnak lehettek tanúi a nézők a Kincsvadászok VIP legutóbbi adásában, ahol Szinetár Dóra nemcsak műtárgyakat mutatott be, hanem egy személyes döntés hátterébe is betekintést engedett. A történethez Fertőszögi Péter is kapcsolódott, aki kedden a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait az esemény kapcsán.
Vasárnap este Szinetár Dóra egy nagyon fontos dologra világított rá a Kincsvadászok VIP adásában
– írta a bejegyzésében, amelyben arra is kitért, hogy sokan keresik meg hasonló kérdésekkel. A műgyűjtés kérdése ugyanis sokakat foglalkoztat.
Gyakran kérdezik tőlem ismerősök, nézők, galériába betévedő látogatók, hogy milyen képbe, műtárgyba érdemes most befektetni. A kollégáimmal erre mindig azt mondjuk, kizárólag olyan tárgyat szabad megvenni, amiben örömét leli a tulajdonosa
- fogalmazott.
Ez a gondolat különös hangsúlyt kapott Szinetár Dóra döntésében is. A színésznő ugyanis olyan festményektől vált meg, amelyek hosszú ideig kísérték az életét. A lépés azonban nem csupán anyagi vagy praktikus okokból született meg.
Szinetár Dóra életét sokáig elkísérték ezek a festmények, most pedig úgy érezte, ideje megválni tőlük és ezzel együtt lezárni egy korszakot
– írta Fertőszögi Péter. A történet tehát ezúttal is túlmutat a műtárgyakon: az idő múlásáról, az ízlés változásáról és az elengedésről szól.
Nyitókép: TV2 Szerencsekerék
