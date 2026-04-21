Egy korszak vége: Szinetár Dóra váratlan lépése mindenkit meglepett

Egy különleges pillanatnak lehettek tanúi a nézők a Kincsvadászok VIP legutóbbi adásában, ahol Szinetár Dóra nemcsak műtárgyakat mutatott be, hanem egy személyes döntés hátterébe is betekintést engedett. A történethez Fertőszögi Péter is kapcsolódott, aki kedden a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait az esemény kapcsán.

Vasárnap este Szinetár Dóra egy nagyon fontos dologra világított rá a Kincsvadászok VIP adásában

– írta a bejegyzésében, amelyben arra is kitért, hogy sokan keresik meg hasonló kérdésekkel. A műgyűjtés kérdése ugyanis sokakat foglalkoztat.

Gyakran kérdezik tőlem ismerősök, nézők, galériába betévedő látogatók, hogy milyen képbe, műtárgyba érdemes most befektetni. A kollégáimmal erre mindig azt mondjuk, kizárólag olyan tárgyat szabad megvenni, amiben örömét leli a tulajdonosa

- fogalmazott.