Egy korszak vége: Szinetár Dóra váratlan lépése mindenkit meglepett

Egy korszak vége: Szinetár Dóra váratlan lépése mindenkit meglepett
Lezárta múltja egy darabját.
2026. április 21., kedd 15:04
Egy különleges pillanatnak lehettek tanúi a nézők a Kincsvadászok VIP legutóbbi adásában, ahol Szinetár Dóra nemcsak műtárgyakat mutatott be, hanem egy személyes döntés hátterébe is betekintést engedett. A történethez Fertőszögi Péter is kapcsolódott, aki kedden a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait az esemény kapcsán.

Vasárnap este Szinetár Dóra egy nagyon fontos dologra világított rá a Kincsvadászok VIP adásában

– írta a bejegyzésében, amelyben arra is kitért, hogy sokan keresik meg hasonló kérdésekkel. A műgyűjtés kérdése ugyanis sokakat foglalkoztat.

Gyakran kérdezik tőlem ismerősök, nézők, galériába betévedő látogatók, hogy milyen képbe, műtárgyba érdemes most befektetni. A kollégáimmal erre mindig azt mondjuk, kizárólag olyan tárgyat szabad megvenni, amiben örömét leli a tulajdonosa

-    fogalmazott.


Ez a gondolat különös hangsúlyt kapott Szinetár Dóra döntésében is. A színésznő ugyanis olyan festményektől vált meg, amelyek hosszú ideig kísérték az életét. A lépés azonban nem csupán anyagi vagy praktikus okokból született meg.

Szinetár Dóra életét sokáig elkísérték ezek a festmények, most pedig úgy érezte, ideje megválni tőlük és ezzel együtt lezárni egy korszakot

– írta Fertőszögi Péter. A történet tehát ezúttal is túlmutat a műtárgyakon: az idő múlásáról, az ízlés változásáról és az elengedésről szól.

Nyitókép: TV2 Szerencsekerék

 

