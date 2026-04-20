Órási a tét: Családi üzenetekért harcolnak a Bajnokok és Kihívók az Exatlonban
Kimondtak egy nevet, megfagyott a levegő a TV 2 stúdiójában
Sasvári Sándor bukkant fel a Kincsvadászok VIP vasárnap esti adásában, és természetesen nem üres kézzel érkezett.
Az elismert színművész egy különleges ékszert tett le a műkereskedők asztalára, amelyet Kepenyes Pál Kossuth-díjas szobrász, 1956-os forradalmár barátjától kapott, aki élete nagy részét mexikói emigrációban töltötte.
Egymillió forintos álomárat képzelt el a szívéhez közel álló tárgyért, a műsor sztárjai azonban bevallották, nem ismert számukra a szobrász munkássága, így licitálni sem igazán mertek, és végül egy bátortalan 140 ezer forintos ajánlatig jutottak.
Ezt Sasvári Sándor végül gondolkodás nélkül elutasította, és úgy döntött, egy hamarosan megnyíló kondorosi múzeumnak ajándékozza inkább Kepenyes Pál alkotását.
