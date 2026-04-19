Már megvan, melyik két csapat esik ki az NB I-ből
A 2025/26-os szezonban – amely ebben az évben már Fizz Liga néven futott – a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Diósgyőri VTK búcsúzott az élvonaltól. A Kazincbarcika kiesése már április elején biztossá vált, míg a Diósgyőr sorsa az NB I legutóbbi, 30. fordulójában, a Debrecen elleni vereséggel pecsételődött meg. Ezzel az is biztossá vált, hogy a következő idényben egy borsodi csapat sem lesz az első osztályú labdarúgó-bajnokságban.
Az NB I újonca valamennyi meccsét idegenben játszotta
A Kazincbarcika abszolút újoncként vágott neki a szezonnak, de nem tudott gyökeret verni az NB I-ben. Ezen nem sokan csodálkoznak, hiszen a Kuttor Attila vezette gárda valamennyi meccsét idegenben – Mezőkövesden és Miskolcon – volt kénytelen lejátszani, mert a pályájuk nem felel meg az első osztályú követelményeknek. A kiesésük 2026. április 11-én vált matematikailag is biztossá a kiesésük, míg a 30. fordulóban súlyos, 4-0-ás vereséget szenvedtek el a dobogóra hajtó Zalaegerszegtől.
A Kazincbarcika 2025/26-os szezonjának bajnoki statisztikája
- 30 meccs: 5 győzelem, 2 döntetlen, 23 vereség
- 17 pont
- gólkülönbség: 27-67
- utolsó 4 fordulóban 4 vereség
Egy biztos, a kiesés nem fog földindulásszerű változásokat hozni, megpróbálják a csapatot egyben tartani, hogy vélhetően Kuttor Attila vezetésével jól szerepeljenek az NB II-ben.
Edzőváltás és népharag a Diósgyőrnél
A miskolci csapat sokáig harcban volt a bennmaradásért, de a bajnokság utolsó harmadára teljesen elfogyott a lendület. A 30. fordulóban a DVSC elleni 5–0-s hazai vereség jelentette a végső csapást, és hogy megérdemelt mindez, azt jól mutatja, a miskolciak a kiesés pillanatában már 7 mérkőzés óta nyeretlen voltak az NB I-ben.
A Diósgyőr 2025/26-os szezonjának bajnoki statisztikája
- 30 meccs: 5 győzelem, 10 döntetlen, 15 vereség
- 25 pont
- gólkülönbség: 36-57
- utolsó 4 fordulóban 4 vereség
Az élvonalból szombaton kiesett Diósgyőr labdarúgócsapata menesztette Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt. A Fizz Ligából hátralévő három fordulóra az eddigi asszisztens edző, Takács Péter veszi át az irányítást.
– Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen – indokolta a döntést Vincze Richárd sportigazgató a klub honlapján.
Vincze szerint a pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába, emellett „észszerű keretek között" további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez jutnak.
Nyitókép: Facebook/DVTK
