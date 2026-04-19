Már megvan, melyik két csapat esik ki az NB I-ből

A 2025/26-os szezonban – amely ebben az évben már Fizz Liga néven futott – a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Diósgyőri VTK búcsúzott az élvonaltól. A Kazincbarcika kiesése már április elején biztossá vált, míg a Diósgyőr sorsa az NB I legutóbbi, 30. fordulójában, a Debrecen elleni vereséggel pecsételődött meg. Ezzel az is biztossá vált, hogy a következő idényben egy borsodi csapat sem lesz az első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Az NB I abszolút újonca már kiesettként kapott ki 4-0-ra Zalaegerszegen

Fotó: kbsc.hu

Az NB I újonca valamennyi meccsét idegenben játszotta

A Kazincbarcika abszolút újoncként vágott neki a szezonnak, de nem tudott gyökeret verni az NB I-ben. Ezen nem sokan csodálkoznak, hiszen a Kuttor Attila vezette gárda valamennyi meccsét idegenben – Mezőkövesden és Miskolcon – volt kénytelen lejátszani, mert a pályájuk nem felel meg az első osztályú követelményeknek. A kiesésük 2026. április 11-én vált matematikailag is biztossá a kiesésük, míg a 30. fordulóban súlyos, 4-0-ás vereséget szenvedtek el a dobogóra hajtó Zalaegerszegtől.

A Kazincbarcika 2025/26-os szezonjának bajnoki statisztikája