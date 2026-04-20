Grammy-díjas világsztárral dolgozott a Sztárban Sztár leszek! győztese, Kökény Dani

Kökény Dani nevét 2022-ben a „Sztárban Sztár leszek!” harmadik évadából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves énekes szerencsét próbálni érkezett a showműsorba, azzal a reménnyel, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz körülmények között őt nevelő nagyszüleit. Dani pedig bizonyította a tehetségét és elnyerte a fődíjat, veled pedig „az év legsokoldalúbb előadója” címet.

A döntő óta eltelt időben pedig elindult a zenei karrierje, melyet a szakma Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismert már. Dani bár még most is csak huszonegyéves, most újabb komoly mérföldkőhöz érkezett és a fúziós jazz egyik legmeghatározóbb amerikai gitárosával, Al Di Meolával készített dalt és klipet.

Még 2024-ben az egyik kedves barátom elhívott a Mandoki Soulmates koncertjére, melyben több kiváló zenész mellett a Grammy-díjas Al Di Meola is részt vett. Volt egy külön része a shown belül, mely annyira elvarázsolt, hogy már egy közös képnek is örültem volna. Aztán ezt elmeséltem a menedzseremnek is, aki javasolta, hogy az egyik fiókban örzött dalomat küldjük el a menedzsmentjének. Ez volt a „Porból porrá”. A nagy meglepetésünkre pedig pár nappal később jött a válasz, hogy tettszik neki a hangom és a dalba is komoly lehetőségeket lát.

– jegyzezte meg Dani, aki nagy benyomást tett a hetvenegyéves gitárlegendára, Al Di Meolára.