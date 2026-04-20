Grammy-díjas világsztárral dolgozott a Sztárban Sztár leszek! győztese, Kökény Dani
Kökény Dani nevét 2022-ben a „Sztárban Sztár leszek!” harmadik évadából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves énekes szerencsét próbálni érkezett a showműsorba, azzal a reménnyel, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz körülmények között őt nevelő nagyszüleit. Dani pedig bizonyította a tehetségét és elnyerte a fődíjat, veled pedig „az év legsokoldalúbb előadója” címet.
A döntő óta eltelt időben pedig elindult a zenei karrierje, melyet a szakma Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismert már. Dani bár még most is csak huszonegyéves, most újabb komoly mérföldkőhöz érkezett és a fúziós jazz egyik legmeghatározóbb amerikai gitárosával, Al Di Meolával készített dalt és klipet.
Még 2024-ben az egyik kedves barátom elhívott a Mandoki Soulmates koncertjére, melyben több kiváló zenész mellett a Grammy-díjas Al Di Meola is részt vett. Volt egy külön része a shown belül, mely annyira elvarázsolt, hogy már egy közös képnek is örültem volna. Aztán ezt elmeséltem a menedzseremnek is, aki javasolta, hogy az egyik fiókban örzött dalomat küldjük el a menedzsmentjének. Ez volt a „Porból porrá”. A nagy meglepetésünkre pedig pár nappal később jött a válasz, hogy tettszik neki a hangom és a dalba is komoly lehetőségeket lát.
– jegyzezte meg Dani, aki nagy benyomást tett a hetvenegyéves gitárlegendára, Al Di Meolára.
Dani hangja elképesztő, valami nagyon különleges. Szerintem az egyik legnagyszerűbb énekes, akit hosszú-hosszú ideje hallottam. Nagyon nagylelkű volt tőle, hogy megengedte azt csináljak a dalával, amit csak szeretnék és én vettem is a bátorságot, hogy még tovább fejlesszem a dalt. Ha egy amerikai popénekes írja a dalt, akkor nagyon korlátozottak a lehetőségek a dal keretein belül. Most viszont nem voltak korlátozások, azt szerették volna, hogy azt csináljak, amit érzek. Ez rendkívüli volt. Biztos voltam benne, hogy egy ilyen dal nagy sláger lehet. Talán még nemzetközi szinten is. Feltéve, hogy elkészül angol nyelvű változatban is. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a dalnak, mert úgy gondoltam, hogy rendkívül különleges. Dani nagy tehetség, mint dalszerző, és a hangja minősége is rendkívül kiváló
– emelte ki az amerikai sztár.
Dani és a Grammy-díjas művész közös klipet is készítettek, melynek jelenetei New York és New Jersey állomok utcáin, valamint a gitárművész amerikai otthonában készültek. Az énekes pedig azt is elárulta, hogy hamarosan a dal angol változatával is találkozhatunk.
