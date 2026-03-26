Már több mint 300 ember halálát okozták Mozambikban a heves esőzések és áradások
Zelenszkij tanácsadója szerint fel kell pörgetni Európa militarizációját
Egy interjúban azt mondta Zelenszkij tanácsadója, hogy Európának nem a háború utáni világról kellene gondolkodnia, mivel az – megfogalmazása szerint – még messze van, hanem a jelenlegi kihívásokra kellene összpontosítania. Kiemelte, hogy a Közel-Keleten zajló háború miatt Európának fel kell gyorsítania számos belső folyamatot, különösen a militarizációt és a modern hadviseléshez szükséges eszközök gyártását, nem pedig a korábbi háborús modellekre építve.
Hozzátette, hogy szerinte fel kell gyorsítani Ukrajna finanszírozását is, valamint meg kell találni a módját annak, miként lehet megszüntetni az általa „destabilizáló vétójognak” nevezett tényezőt. Úgy fogalmazott, ez a mechanizmus akadályozza Európa gyors döntéshozatali képességét, és ezzel összefüggésben konkrétan Magyarországra utalt.
Videóban 4:22-től
