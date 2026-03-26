Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván
„Majdnem a zsebemből tették vissza a vállam” – drámai pillanatok az Exatlonban
A Bajnokok csapatát erősítő Európa-bajnok kerékpáros, Filutás Viktor egy vizes mászófalról ugrott le, azonban szerencsétlenül érkezett: a mozdulat következtében kiugrott a válla. A versenyző futamát azonnal félbe kellett szakítani, a pályán pedig azonnal látszott, hogy komoly a baj. A történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselték a sportolót, aki a hatalmas fájdalom mellett a kiesés lehetőségével is szembesült.
Éreztem, hogy nem mozog a karom. Utána a medencében visszaugrott, de abban a pillanatban annyira fájt, hogy egyszerűbb volt nem tovább futni
- emlékezett vissza a sérülés pillanataira a sportoló. Nagyon mérges volt a helyzetre. Gelencsér Tímeának elárulta, hogy 2017-ben volt egy életveszélyes sérülése.
Ott pár milliméteren múlt, hogy meghalljak. Akkor majdnem a zsebemből tették vissza a vállamat a helyére. Azóta viszont semmilyen sérülésem nem volt. Ezért bosszant, hogy most egy rossz mozdulat is elég volt
- mondta csalódottan a kerékpáros, akire az orvosok szerint várhatóan két nap kényszerpihenő vár.
A sérülés pillanata után Filutás Viktor láthatóan kiborult, hiszen egy ilyen váratlan baleset nemcsak a napi teljesítményt, hanem akár az egész versenyét is veszélybe sodorhatja.
Veszélyben a nyári vakáció? – Kritikus döntés előtt az utazni vágyók
A mi történetünk: új doku-reality a TV2 műsorán
Váratlan helyen tűnt fel az egyik leggazdagabb magyar, videó is készült róla
Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül
Gólyahír: 44 évesen apa lett a kétszeres világbajnok
Bajban vannak a Kihívók: Hadobás Olivér pályára tud lépni?
Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!
Anyaszült meztelenül fotózták le a népszerű magyar énekest, az éj leple alatt bukott le
A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt
Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok
Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó