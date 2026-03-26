„Majdnem a zsebemből tették vissza a vállam” – drámai pillanatok az Exatlonban

A Bajnokok csapatát erősítő Európa-bajnok kerékpáros, Filutás Viktor egy vizes mászófalról ugrott le, azonban szerencsétlenül érkezett: a mozdulat következtében kiugrott a válla. A versenyző futamát azonnal félbe kellett szakítani, a pályán pedig azonnal látszott, hogy komoly a baj. A történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselték a sportolót, aki a hatalmas fájdalom mellett a kiesés lehetőségével is szembesült.

Éreztem, hogy nem mozog a karom. Utána a medencében visszaugrott, de abban a pillanatban annyira fájt, hogy egyszerűbb volt nem tovább futni

- emlékezett vissza a sérülés pillanataira a sportoló. Nagyon mérges volt a helyzetre. Gelencsér Tímeának elárulta, hogy 2017-ben volt egy életveszélyes sérülése.