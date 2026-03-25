Már több mint 300 ember halálát okozták Mozambikban a heves esőzések és áradások

Jelenleg öt folyó medencéjében haladja meg a vízszint a riasztási fokozatot. A Zambézi partvidéki területeiről megkezdtük a lakosság kitelepítését a kezdődő áradás miatt

- közölte César Tembe, az INGD megelőzési igazgatója újságírókkal Tete tartományban.

A múlt hét óta többen meghaltak Mozambik középső részén, mert "elsodorta őket az ár, villámcsapás áldozatai lettek, vagy a védőgátak fogságába estek" - tette hozzá.

🚨🇲🇿 New wave of flooding kills 18+ people in Mozambique



Heavy rains flooding multiple provinces incl. Inhambane, Sofala, Niassa & Tete



Over 120 families affected, ~10,000 people in shelters



Hundreds of homes destroyed; roads, schools & farmland severely damaged#sstvi pic.twitter.com/499vzUJTEo — GlobeUpdate (@Globupdate) March 24, 2026

Tembe közölte, hogy a tavaly októberben kezdődött viharos évszakban már 304 ember halt meg, 1 millió 26 ezernek pedig összedőlt vagy megrongálódott a háza.