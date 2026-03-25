Már több mint 300 ember halálát okozták Mozambikban a heves esőzések és áradások

Legkevesebb 304 ember halálát okozták és több mint egymillió embert érintettek Mozambikban tavaly október óta a heves esőzések és a minap az országon átvonult Gezani tropikus ciklon - közölte az MTI a mozambiki katasztrófaelhárítási intézet szerdai nyilatkozatát.
2026. március 25., szerda 18:32
Jelenleg öt folyó medencéjében haladja meg a vízszint a riasztási fokozatot. A Zambézi partvidéki területeiről megkezdtük a lakosság kitelepítését a kezdődő áradás miatt

 - közölte César Tembe, az INGD megelőzési igazgatója újságírókkal Tete tartományban.

A múlt hét óta többen meghaltak Mozambik középső részén, mert "elsodorta őket az ár, villámcsapás áldozatai lettek, vagy a védőgátak fogságába estek" - tette hozzá.

Tembe közölte, hogy a tavaly októberben kezdődött viharos évszakban már 304 ember halt meg, 1 millió 26 ezernek pedig összedőlt vagy megrongálódott a háza.

A hivatalos adatok szerint 10 294 ház dőlt össze, 206 578-at öntött el az ár, 304 egészségügyi intézmény, 745 iskola, 50 híd és 8434 kilométernyi út rongálódott meg. A mozambiki hatóságok az elsődleges adatok alapján 65 milliárd dollárra becsülik csak az utak helyreállítási költségeit - közölte az igazgató.

A szomszédos Tanzánia 500 tonna kukoricát adományozott Mozambiknak kedden az árvíz áldozatainak megsegítésére. Mozambikban most van a 2025 októberében kezdődött és várhatóan 2026 márciusáig tartó esős évszak csúcspontja.

 

