Turistalátványosságnál zuhant le egy férfi, szörnyethalt

Vizsgálják a körülményeket.
2026. március 25., szerda 16:38
Megrázó tragédiáról számolt be szerdán a parameter.sk: meghalt egy turista Szlovákiában, miután mélybe zuhant az árvai vár egyik erkélyéről.

Egy 72 éves lengyel férfi vesztette életét azt követően, hogy lezuhant a vár erkélyéről. A férfi látogatóként tartózkodott a várban

-    közölte Petra Klimešová tűzoltósági szóvivő.

 

A helyszínre két mentőegységet is riasztottak, azonban minden erőfeszítés ellenére sem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség a tragédia érzékenységére és az elhunyt családja iránti tiszteletre hivatkozva nem közölt további részleteket, az Árvai Múzeum pedig egyelőre nem reagált a történtekre.

