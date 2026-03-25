Turistalátványosságnál zuhant le egy férfi, szörnyethalt
Megrázó tragédiáról számolt be szerdán a parameter.sk: meghalt egy turista Szlovákiában, miután mélybe zuhant az árvai vár egyik erkélyéről.
Egy 72 éves lengyel férfi vesztette életét azt követően, hogy lezuhant a vár erkélyéről. A férfi látogatóként tartózkodott a várban
- közölte Petra Klimešová tűzoltósági szóvivő.
A helyszínre két mentőegységet is riasztottak, azonban minden erőfeszítés ellenére sem tudták megmenteni az életét.
A rendőrség a tragédia érzékenységére és az elhunyt családja iránti tiszteletre hivatkozva nem közölt további részleteket, az Árvai Múzeum pedig egyelőre nem reagált a történtekre.
