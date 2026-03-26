Menczer: Magyar Péter kuruzslóval csináltat magáról drogtesztet

Alvással, telemedicinával foglalkozó kuruzsló, tehát nem szakértő − mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás arról az osztrák férfiról, akinél Magyar Péter járt a minap, hogy drogtesztet készíttessen, és hozzátette: ez mindent elmond.

Teljesen kamu az egész, nyilvánvalóan azért, mert ő is tudja, ha az igazság kiderülne, akkor nagy bajban lenne

− jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója és mindezt azzal támasztotta alá, hogy Magyar közvetlen tiszás munkatársa, Radnai Márk árulta el, hogy ők együtt szoktak kokainozni, LSD-zni, és hogyha a felvételek kikerülnek, akkor baj van.

Nyitókép: Facebook