Üdítő helyett mérget ivott, belehalt a 12 éves fiú
Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy kis falut Szerbia dél-nyugati részén – számolt be kedden a vajdasági Déli Szemle.
Az Ivanjicához közel található Trešnjevica településen egy 12 éves fiú a szüleinek segített a málnásban, amikor megszomjazott, és belekortyolt egy műanyag palackba, mivel azt hitte, üdítő van benne.
A flakonba azonban a gyümölcsös permetezésére használt vegyszer volt töltve, a gyerek pedig ezt azonnal megérezhette, ugyanis helyszíni értesülések szerint csak nagyon kis mennyiséget fogyasztott.
A fiatal nem szólt a felnőtteknek, mert úgy gondolta, nem lesz baja a mérgező folyadéktól, de tévedett. Rövid időn belül rosszul lett, ezért a család kórházba vitte őt, a mentők pedig átszállították Belgrádba is, de végül az orvosok minden igyekezete ellenére életét vesztette.
A nyitókép illusztráció: Tények archív
