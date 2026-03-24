Halálos tragédia Nagyszombatnál, fának csapódott egy autó - Fotók
Kedden, a reggeli órákban halálos baleset történt a III/1299-es úton, Nagyszombat és Dolná Krupá között Szlovákiában - számolt be róla a Paraméter.
A rendőrség a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy Fiat típusú autó eddig ismeretlen okból lehajtott az útról és egy fának csapódott.
Az ütközés következtében azonban kigyulladt, a sofőr pedig szörnyethalt a kocsiban.
A műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Nyitókép: Rendőrségi felvétel
