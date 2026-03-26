„Szívtak, az biztos!” − megszólalt Magyar Péter drogos bulijának koronatanúja

Egyre több részlet derül ki arról az ominózus 2024 nyarán történt buliról, aminek egyik helyszíne a radnaimark.hu oldalról ismert szoba volt − számol be a Ripost. Most előkerült egy férfi videóvallomása, és újabb részletekbe kaptunk betekintést.

A „Vissza a mederbe” nevű Facebook-csoport közzétett egy újabb videót, amin feltehetően az a férfi hallható, aki a körúti drogbulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa. Ő elmondta, hogy

ott volt Magyar Péterékkel azon a szórakozóhelyen, ahol a drogbuli előtt ünnepeltek.

Ott közös fotó is készült. A férfi azonban a többiekhez képest előbb elment haza, de két órával később, hajnali ötkor négy ember dörömbölt az ajtaján. Vogel Evelin, Magyar Péter, egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő.

Bementek a lakásba, ahol történt, ami történt, erről részleteket nem árult el a tanú, azt viszont elmondta, hogy Magyar Péterék bekéredzkedtek a szobába, ahova egy tányéron magukkal vitték a kólát (szleng kifejezés a kokainra - a szerk.) is.