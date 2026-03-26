„Szívtak, az biztos!” − megszólalt Magyar Péter drogos bulijának koronatanúja

Radnai Márk is nagy bajban a cégei miatt, ráadásul Budai Gyula újabb bizonyítékokat tárt a nyilvánosság elé
2026. március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban.
2026. március 26., csütörtök 09:45
Egyre több részlet derül ki arról az ominózus 2024 nyarán történt buliról, aminek egyik helyszíne a radnaimark.hu oldalról ismert szoba volt − számol be a Ripost. Most előkerült egy férfi videóvallomása, és újabb részletekbe kaptunk betekintést.

A „Vissza a mederbe” nevű Facebook-csoport közzétett egy újabb videót, amin feltehetően az a férfi hallható, aki a körúti drogbulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa. Ő elmondta, hogy 

ott volt Magyar Péterékkel azon a szórakozóhelyen, ahol a drogbuli előtt ünnepeltek. 

Ott közös fotó is készült. A férfi azonban a többiekhez képest előbb elment haza, de két órával később, hajnali ötkor négy ember dörömbölt az ajtaján. Vogel Evelin, Magyar Péter, egy másik férfi és egy vörös hajú ukrán nő.

Bementek a lakásba, ahol történt, ami történt, erről részleteket nem árult el a tanú, azt viszont elmondta, hogy Magyar Péterék bekéredzkedtek a szobába, ahova egy tányéron magukkal vitték a kólát (szleng kifejezés a kokainra - a szerk.) is.

De mit is tudunk arról az estéről?

2026. március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban

 – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból.

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy 

semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Érdekes módon azonban a drog valahogy átkerült az étkezőasztalról az éjjeliszekrényre...

Nyitókép: Facebook

 

 

 

 

