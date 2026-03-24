Szétverte, majd kilökte az exét az ablakon egy nő

Az eset nemrégiben történt a skóciai Glasgow-ban, amikor egy apa-lánya páros fogva tartotta, brutálisan megkínozta majd kilökte az ablakon a nő volt élettársát - írta meg kedden a Mirror.

Az 58 éves John McGinley és a 39 éves Stacey McGinley előbb összeverték Duncan Craig-et, majd a sebeibe hajlakkot fújtak, hogy minél jobban szenvedjen.

Ezt követően levetkőztették, majd az első emeleti ablakból kilökték.

Csak azután sikerült az áldozatot megmenteni, hogy egy szomszéd titokban értesítette a rendőrséget, akik a helyszínen letartóztatták a nőt és az apját.

A napokban a Glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon beismerték bűnösségüket, sőt, kiderült, hogy büntetett előéletűek.