Légicsapás végzett több katonával Irak nyugati részén

Légicsapás végzett több katonával Irak nyugati részén
Légicsapás érte szerdán az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet egyik bázisát az észak-iraki Anbár tartományban, hét katona meghalt, 13-an megsebesültek - közölte az arab ország védelmi minisztériuma, hozzátéve, hogy a csapás a támaszponton lévő katonai kórházat és mellette lévő műszaki egységet érte.
2026. március 25., szerda 10:54
A tárca a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte az akciót, rámutatva arra, hogy a vonatkozó jogszabályok tiltják az egészségügyi létesítmények és az egészségügyi személyzet elleni támadásokat, és az elkövetők felelősségre vonására szólított fel.


A minisztérium részéről hozzátették, hogy Bagdad fenntartja magának a jogot a válaszra, "összhangban a jogi keretekkel".

Forrás: MTI

 

