Légicsapás végzett több katonával Irak nyugati részén

A tárca a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte az akciót, rámutatva arra, hogy a vonatkozó jogszabályok tiltják az egészségügyi létesítmények és az egészségügyi személyzet elleni támadásokat, és az elkövetők felelősségre vonására szólított fel.

A US airstrike on Iraq’s Habaniyah base in Anbar killed seven PMU fighters and wounded 13 others, according to reports. pic.twitter.com/ZOhVpgVYY2 — Mintel World (@mintelworld) March 25, 2026



A minisztérium részéről hozzátették, hogy Bagdad fenntartja magának a jogot a válaszra, "összhangban a jogi keretekkel".

Forrás: MTI