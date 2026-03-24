„Eltemetem az anyámat a gyerekemmel együtt” – Anyja ölhette meg az 5 éves gyereket

Döbbenetes tragédia történt vasárnap a román fővárosban, az azóta nyilvánosságra került részletek pedig még annál is megrázóbb dolgokat feltételeznek, mint amit elsőre sejteni lehetett – részletezte kedden a Maszol.ro.

Bukarest 1. kerületében, egy luxusnegyed tömbházának kilencedik emeletéről zuhant le egy ötéves kisfiú a hétvégén. A gyerek több mint 30 métert esett, esélye sem volt a túlélésre.



A borzalomnak szemtanúja volt több szomszéd is, akik közül azonnal tárcsázták a segélyhívót. A nyomozók a helyszínre érkezve lezárták az érintett lakást, majd órákon keresztül próbálták a 49 éves izraeli állampolgárságú anyával tisztázni, hogy pontosan mi is történt.

A kisfiú halála már önmagában is rettenetes, a környéken élők azonban nem kevesebbet állítanak, mint hogy maga az anya dobhatta át a kicsit a korláton. Mint elmondták, a nőt látszólag egyáltalán nem viselte meg gyereke elvesztése, de a furcsaságok még csak nem is vasárnap kezdődtek.