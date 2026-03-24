„Eltemetem az anyámat a gyerekemmel együtt” – Anyja ölhette meg az 5 éves gyereket
Döbbenetes tragédia történt vasárnap a román fővárosban, az azóta nyilvánosságra került részletek pedig még annál is megrázóbb dolgokat feltételeznek, mint amit elsőre sejteni lehetett – részletezte kedden a Maszol.ro.
Bukarest 1. kerületében, egy luxusnegyed tömbházának kilencedik emeletéről zuhant le egy ötéves kisfiú a hétvégén. A gyerek több mint 30 métert esett, esélye sem volt a túlélésre.
A borzalomnak szemtanúja volt több szomszéd is, akik közül azonnal tárcsázták a segélyhívót. A nyomozók a helyszínre érkezve lezárták az érintett lakást, majd órákon keresztül próbálták a 49 éves izraeli állampolgárságú anyával tisztázni, hogy pontosan mi is történt.
A kisfiú halála már önmagában is rettenetes, a környéken élők azonban nem kevesebbet állítanak, mint hogy maga az anya dobhatta át a kicsit a korláton. Mint elmondták, a nőt látszólag egyáltalán nem viselte meg gyereke elvesztése, de a furcsaságok még csak nem is vasárnap kezdődtek.
Három nappal korábban ugyanis állítólag már látni lehetett az asszonyt a kisfiúval az erkélyen – már akkor megkísérelhette a bestiális gyilkosságot. Nem sokkal később egy különös üzenet is megjelent a nő közösségi oldalán, amelyben úgy fogalmazott, „eltemetem az anyámat a gyerekemmel együtt”.
Kiderült, hogy a fiú nagymamája egy hónappal ezelőtt halt meg, és ekkor kezdődhetett a középkorú nő szellemi leépülése is. A lakók többször is jelezték a rendőrségnek, hogy éjszakánként furcsa zajok, veszekedés hangjai szűrődtek ki a lakásból, sőt, olyanra is volt példa, hogy maga a nagymama tett bejelentést, amikor lánya három napra elbarikádozta magát az unokával a lakásban.
A rendőrség vizsgálódik a történtekkel kapcsolatban, hogy világossá váljon, baleset vagy emberölés történt. A 49 éves nőt – aki magát egy ismert olaszországi dizájnintézetben tanult építésznek írja le az interneten – jelenleg pszichiátrián kezelik.
