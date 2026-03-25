Kisfiúra támadt egy robot az utcán, döbbenetes videó készült

Katasztrofálisan sült el egy bemutató.
Riasztó pillanatokat élt át a közönség egy bemutatón az elmúlt hétvégén a kínai Senhszi tartományban.

A Daily Mail által megosztott videó egy utcai show-n készült, amelynek főszereplője egy Unitree G1-es típusú humanoid robot volt. A szerkezet zenére táncolva szórakoztatta a közönséget. Idősek és fiatalok egyaránt látszólag jól érezték magukat, voltak, akik telefonjukkal is rögzítették a látottakat.


A robot egyszer csak színpadias, széles karmozdulatokkal elindult a nézősereg felé. A kordon mellett álló kisfiú, mintha számított volna rá, hogy ebből baj lehet, felemelte a kezeit, de így sem tudta kivédeni, amikor a gép teljes erőből arcába csapott. 

A jelenlévők szemmel láthatóan megdöbbentek, a személyzetnek pedig arrébb is kellett tessékelnie a megbokrosodott robotot. Szerencsére komolyabb sérülést senkinek sem okozott.

 

