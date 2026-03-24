Halálos tragédia Nagyszombatnál, fának csapódott egy autó - Fotók
Leszakadt egy híd Botfalunál - Fotók
Kedden délelőtt beszakadt az Olt folyó felett átívelő híd Romániában, amely a Kovászna megyei Erősd és a Brassó megyei Botfalu közötti közlekedést biztosította- derült ki a Maszol beszámolójából.
A Kovászna Megyei Építkezési Felügyelőség vezetője, Mild Zoltán a lapnak elmondta:
vizsgálják a hídomlás körülményeit és megerősítette, hogy nincsenek áldozatok, mivel a hídon nem tartózkodott senki amikor az beszakadt.
A Kovászna megyei rendőrség figyelmeztet, hogy a 33A jelzésű községi útszakaszon, sem gyalog, sem autóval nem lehet átjárni Háromszék és Brassó megye között. A forgalmat a 103-as megyei útra, Árapatak és Botfalu útvonalra terelik.
A hatóságok értesítették az útkezelőt, az előpataki önkormányzatot és rövid időn belül teljes forgalomkorlátozást vezetnek be az érintett útszakaszon. A helyszínt lezárták, és tiltó táblákkal jelölik, hogy megakadályozzák a baleseteket.
Mild Zoltán arról tájékoztatta a Maszolt, hogy a szakfelügyelők a helyszínen vizsgálódnak, hogy megállapítsák a hídomlás pontos körülményeit.
A következő időszakban megkezdődik a kárfelmérés és a szükséges intézkedések kidolgozása, de egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a közlekedés ezen a szakaszon.
Nyitókép: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság
