Leszakadt egy híd Botfalunál - Fotók

A hatóságok értesítették az útkezelőt, az előpataki önkormányzatot és rövid időn belül teljes forgalomkorlátozást vezetnek be az érintett útszakaszon. A helyszínt lezárták, és tiltó táblákkal jelölik, hogy megakadályozzák a baleseteket.

Mild Zoltán arról tájékoztatta a Maszolt, hogy a szakfelügyelők a helyszínen vizsgálódnak, hogy megállapítsák a hídomlás pontos körülményeit.

A következő időszakban megkezdődik a kárfelmérés és a szükséges intézkedések kidolgozása, de egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a közlekedés ezen a szakaszon.



Nyitókép: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság