2026. március 24. kedd, Gábor, Karina
14°C Budapest
híd
botfalu
románia

Leszakadt egy híd Botfalunál - Fotók

Leszakadt egy híd Botfalunál - Fotók
Egyelőre vizsgálják a hídomlás körülményeit.
2026. március 24., kedd 16:49
Vágólapra másolva!

Kedden délelőtt beszakadt az Olt folyó felett átívelő híd Romániában, amely a Kovászna megyei Erősd és a Brassó megyei Botfalu közötti közlekedést biztosította- derült ki a Maszol beszámolójából.

A Kovászna Megyei Építkezési Felügyelőség vezetője, Mild Zoltán a lapnak elmondta:

 vizsgálják a hídomlás körülményeit és megerősítette, hogy nincsenek áldozatok, mivel a hídon nem tartózkodott senki amikor az beszakadt.

A Kovászna megyei rendőrség figyelmeztet, hogy a 33A jelzésű községi útszakaszon, sem gyalog, sem autóval nem lehet átjárni Háromszék és Brassó megye között. A forgalmat a 103-as megyei útra, Árapatak és Botfalu útvonalra terelik.

Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

A hatóságok értesítették az útkezelőt, az előpataki önkormányzatot és rövid időn belül teljes forgalomkorlátozást vezetnek be az érintett útszakaszon. A helyszínt lezárták, és tiltó táblákkal jelölik, hogy megakadályozzák a baleseteket.

Mild Zoltán arról tájékoztatta a Maszolt, hogy a szakfelügyelők a helyszínen vizsgálódnak, hogy megállapítsák a hídomlás pontos körülményeit.

A következő időszakban megkezdődik a kárfelmérés és a szükséges intézkedések kidolgozása, de egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a közlekedés ezen a szakaszon.


Nyitókép: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra