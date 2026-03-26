Álnok módszerekkel szerezték meg a milliókat, lecsapott a Mecsek kommandó – videóval

A Mecsek kommandó segítségével fogták el a pécsi nyomozók azt a férfit és nőt, akik 2025 nyara óta idős emberek bizalmába férkőzve többmilliós kárt okoztak – számolt be csütörtökön a police.hu. A páros kiszolgáltatott emberektől különböző ürügyekkel csaltak ki jelentős összegeket.

A gyanú szerint 2025 nyara óta módszeresen építették fel átveréseiket: Volt, akit hitelfelvételre beszéltek rá, majd a pénzt egyszerűen átvették, másokat vásárlásra kényszerítettek, vagy bankkártyájukat szerezték meg. Az így megkaparintott pénzt és árucikkeket saját céljaikra használták fel, miközben a tartozások az áldozatoknál maradtak.



A páros nem riadt vissza attól sem, hogy újabb trükköket vessen be: volt, hogy ügyvédnek adták ki magukat, máskor egy letartóztatott ismerős nevében kértek pénzt. Egy-egy sértettől akár több százezer vagy milliós nagyságrendű összeget is megszereztek.

A nyomozók végül a Mecsek kommandó segítségével fogták el a 32 éves férfit és 47 éves társát. Előállításukat követően kihallgatták őket, majd őrizetbe vették a párost, és kezdeményezték letartóztatásukat.