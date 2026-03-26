Brutális tarolás az M1-esen, videón a bizarr baleset
Egy árokba hajtott kamion miatt érkeztek meg a tűzoltók, a közútkezelő, valamint egy autómentő cég munkatársai az M1-es sztrádára Komárom-Esztergom vármegyében még 2023. szeptember 2-án.
Az ügyészség csütörtöki közleménye szerint a műszaki mentés idejére a leállósávban parkoltak le a kivonuló kocsik, egy táblán pedig magyarul, angolul és németül is a „baleset” feliratot helyezték el, hogy felhívják minden vezető figyelmét a veszélyre.
Ekkor érkezett meg egy román állampolgárságú sofőr, aki először átsorolt a külső sávba, majd minden valódi ok nélkül szabálytalanul megállt a gyorsforgalmi úton.
A mögötte érkező bolgár kamionos már messziről észlelte, mi történik előtte, mégis csak nagyon későn lépett a fékre, illetve kezdett el balra kormányozni, ezért hátulról letarolta a kocsit. A leállósávban lévő tűzoltóautó fedélzeti kamerája minden felvett. A megálló sofőr nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A Tatabányai Járási Ügyészség kezdeményezte, hogy a bíróság tárgyalás nélkül vezetéstől eltiltással sújtsa a kamionost.
