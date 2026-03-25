Őrizetbe vettek szerdán két embert az egyik londoni zsidó segélyszervezet mentőautóinak felgyújtása ügyében

Ahogy arról korábban a Tények.hu is beszámolt, egyelőre ismeretlen tettesek a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek Golders Green egyik zsinagógája mellett parkoltak.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a londoni zsidó szervezetnek.

A Scotland Yard egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a gyújtogatást; a jelenleg érvényes hivatalos rendőrségi tájékoztatás antiszemita indíttatású támadásként határozza meg a bűncselekményt.

A rendőrség ugyanakkor közölte azt is, hogy "az incidens körülményei miatt" a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL).