2026. március 23. hétfő, Emőke
10°C Budapest
gyújtogatás
mentőautó
jótékonysági szervezet

Zsidó jótékonysági szervezet mentőautóit gyújtották fel Londonban

Felgyújtották Londonban egy zsidó jótékonysági szervezet négy mentőautóját. A Scotland Yard hétfői tájékoztatásában antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekménynek minősítette az incidenst - közölte az MTI.
2026. március 23., hétfő 19:06
Vágólapra másolva!

A gyújtogatás az észak-londoni Golders Green kerületben történt. Ebben a városnegyedben él a legnagyobb lélekszámú londoni zsidó közösség.

Az egyelőre ismeretlen tettesek a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet mentőautóit gyújtották fel hétfő hajnalban. A járművek Golders Green egyik zsinagógájának közvetlen közelében parkoltak.

A környékbeli lakónegyedet a rendőrség elővigyázatosságból kiürítette, miután az égő mentőautókban több gázpalack felrobbant, és emiatt néhány közeli épület ablakai betörtek.

A helyszínre hat tűzoltóautó vonult ki negyven tűzoltóval. A tűzoltóság beszámolója szerint hétfő reggelre a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.

A Scotland Yard hétfő reggeli tájékoztatásában közölte, hogy a gyújtogatást antiszemita indíttatású bűncselekményként kezeli.

Sarah Jackson főfelügyelő, Golders Green kerület rendőrkapitánya a beszámolóhoz fűzött nyilatkozatában közölte: a rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján három gyanúsítottat keres, de még nem sikerült őrizetbe venni őket.


Jackson közölte azt is, hogy a rendőrség megerősített járőrözést kezdett a környéken.

A 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmét ellátó biztonsági szervezet, a Community Security Trust (CST) az X-en közzétett hétfői bejegyzésében hangsúlyozza, hogy a Golders Greenben történt incidens "nyilvánvaló hasonlóságokat mutat" az utóbbi időszakban Hollandiában és Belgiumban elkövetett antiszemita indíttatású gyújtogatásos támadásokkal.

A CST minap ismertetett éves összesítése szerint Nagy-Britanniában tavaly 3700 olyan bűncselekmény történt, amelynek indítéka az antiszemita gyűlölet volt.

A szervezet szerint ez 4 százalékos növekedés az előző évhez képest, és a második legmagasabb éves szám a 2023-ban feljegyzett 4298 antiszemita incidens után, amely az eddigi rekord a CST által folyatott rendszeres adatgyűjtések kezdete óta.


Keir Starmer brit miniszterelnök hétfői nyilatkozatában mélységesen megdöbbentő antiszemita indíttatású gyújtogatásnak nevezte a Golders Green-i incidenst, és hangsúlyozta: az antiszemitizmusnak nincs helye a brit társadalomban.

Nagy-Britanniában legutóbb tavaly októberben, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - történt súlyos antiszemita támadás, amikor egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra