Zsidó jótékonysági szervezet mentőautóit gyújtották fel Londonban

A gyújtogatás az észak-londoni Golders Green kerületben történt. Ebben a városnegyedben él a legnagyobb lélekszámú londoni zsidó közösség.

Az egyelőre ismeretlen tettesek a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet mentőautóit gyújtották fel hétfő hajnalban. A járművek Golders Green egyik zsinagógájának közvetlen közelében parkoltak.

A környékbeli lakónegyedet a rendőrség elővigyázatosságból kiürítette, miután az égő mentőautókban több gázpalack felrobbant, és emiatt néhány közeli épület ablakai betörtek.

A helyszínre hat tűzoltóautó vonult ki negyven tűzoltóval. A tűzoltóság beszámolója szerint hétfő reggelre a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.

A Scotland Yard hétfő reggeli tájékoztatásában közölte, hogy a gyújtogatást antiszemita indíttatású bűncselekményként kezeli.