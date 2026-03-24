Brutális bundabotrány, közel 50 eljárás indult

Brutális bundabotrány, közel 50 eljárás indult
A cseh futballt érintő, nagyszabású bundabotrányra derített fényt a rendőrség több éves nyomozói munka és egy átfogó razzia révén.
2026. március 24., kedd 17:43
Az államügyészség szerint a hatóságok több tucat embert vettek átmenetileg őrizetbe fogadási csalás gyanúja miatt, emellett házakat kutattak át, és kihallgatták az érintetteket. A sajtó szerint a hároméves felderítő munkát a cseh labdarúgás legnagyobb razziája zárta le. 


A cseh szövetség (FACR) vezetőségének a rendkívüli ülését követően David Trunda elnök közölte, együttműködnek a hatóságokkal, és az etikai bizottság eddig 47 fegyelmi eljárást kezdeményezett. A gyanúsítottak között az első osztályban szereplő klubok alkalmazottjai is vannak, emellett utánpótlás-sorozatokat is vizsgálnak.

Forrás: MTI

 

