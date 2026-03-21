Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével
Bűnösnek vallotta magát egy 19 éves egyesült államokbeli marylandi tinédzser, Jonah Michael Poole, akit akit azzal vádolnak, hogy megtámadta volt főnökét, a 67 éves Edward Koza-t, betuszkolta az autójába, majd felgyújtotta a kocsit – részletezte a lawandcrime.
A rendőrség egy tűzesethez érkezett 2025. május 24-én éjjel egy marylandi áruházhoz.
A tűz eloltása után megtalálták a férfi holttestét, a közelben egy megolvadt benzineskannával és egy eldobott az üzlet logóját tartalmazó sapkával, amiből a rendőrség úgy vélte, hogy szándékos gyújtogatás történhetett.
Mint kiderült, az elkövető és a barátnője, a 19 éves Kylee Alyssa Dakes lesből rátámadtak az áldozatra a munkahelyén, megkötözték, száját ragasztószalaggal leragasztották, majd egy autóba tették, amit végül felgyújtottak.
A nyomozás kiderítette, hogy az elkövető az előző évben néhány hétvégét az üzletben dolgozott, és a támadás indítéka feltehetően rablás volt.
A tettes szerdán bűnösnek vallotta magát, az ítélethirdetésre június 26-án kerül sor. Barátnője ártatlannak vallotta magát, neki április 28-án kell megjelennie a bíróságon.
Nyitókép: Anne Arundel Rendőrkapitányság
Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó
Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk
Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat
Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek
Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját
Éheztették és kutyapórázon tartották kislányukat
Kaja Kallas kijelentette, Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását
Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja