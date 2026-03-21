Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével

Bűnösnek vallotta magát egy 19 éves egyesült államokbeli marylandi tinédzser, Jonah Michael Poole, akit akit azzal vádolnak, hogy megtámadta volt főnökét, a 67 éves Edward Koza-t, betuszkolta az autójába, majd felgyújtotta a kocsit – részletezte a lawandcrime.

A rendőrség egy tűzesethez érkezett 2025. május 24-én éjjel egy marylandi áruházhoz.

A tűz eloltása után megtalálták a férfi holttestét, a közelben egy megolvadt benzineskannával és egy eldobott az üzlet logóját tartalmazó sapkával, amiből a rendőrség úgy vélte, hogy szándékos gyújtogatás történhetett.

Teen wearing a Bass Pro Shops hat bound his ex-boss, stuffed him into his car, and lit it on fire, allegedly with his girlfriend's help



Mint kiderült, az elkövető és a barátnője, a 19 éves Kylee Alyssa Dakes lesből rátámadtak az áldozatra a munkahelyén, megkötözték, száját ragasztószalaggal leragasztották, majd egy autóba tették, amit végül felgyújtottak.