Összeesett és meghalt egy 18 éves focista
Magyar Péter kiutasított ukrán kémbarátja kiadta az ukázt
Tseber Roland a politikusoknak, elemzőknek és minden ukránnak azt az utasítást adta, hogy egy szót se szóljanak Magyarországról, mert a már elhangzott fenyegetésekkel „mi magunk erősítjük meg Orbán szavait” és ezáltal ártanak a Tisza esélyeinek.
2026. március 24., kedd 09:30
