Lezuhant a kolumbiai légierő egyik katonai szállítógépe

Lezuhant a kolumbiai légierő egyik katonai szállítógépe
Balesetet szenvedett a kolumbiai légierő egyik Lockheed Martin Hercules C-130-as típusú katonai szállítógépe a latin-amerikai ország déli részén - közölte vasárnap a bogotái védelmi minisztérium.
2026. március 23., hétfő 18:38
A helyi BluRadio hatóságokra hivatkozó jelentése szerint 110 katona volt a gép fedélzetén, amely alig három kilométerre zuhant le lakott területtől.

Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a baleset közvetlenül azután történt, hogy a gép felszállt a perui határ melletti Puerto Leguizamóból az Amazonas-vidéken.

Az áldozatok pontos számát és a lezuhanás okát nem sikerült még meghatározni

- mondta a védelmi miniszter.

Forrás: MTI

 

