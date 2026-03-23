Lezuhant a kolumbiai légierő egyik katonai szállítógépe

A helyi BluRadio hatóságokra hivatkozó jelentése szerint 110 katona volt a gép fedélzetén, amely alig három kilométerre zuhant le lakott területtől.

Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a baleset közvetlenül azután történt, hogy a gép felszállt a perui határ melletti Puerto Leguizamóból az Amazonas-vidéken.

Video footage shows the burning wreckage of a Colombian Air Force C-130 Hercules after crashing earlier during take off from Puerto Leguízamo, with authorities reporting that the death toll includes at least 90 officers with the Fuerza Pública de Colombia. pic.twitter.com/eFpf3PzPj9 — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Az áldozatok pontos számát és a lezuhanás okát nem sikerült még meghatározni

- mondta a védelmi miniszter.