Tragédiába torkollt egy óvodai kirándulás, meghalt egy hároméves kisfiú

Napokig küzdöttek az életéért.
2026. március 23., hétfő 19:09
Frissítve: 2026. március 23., hétfő 19:29
Megrázó tragédiáról számolt be a giessener-allgemeine.de: hétfő koradélután életét vesztette az a hároméves kisfiú, aki egy óvodai kirándulás során esett egy folyóba Németországban.

A gyermek a Sieg folyó közelében tartózkodott csoportjával, amikor nyoma veszett. A felügyelők azonnal keresni kezdték, majd a vízben találták meg, ahonnan kiemelték, a mentők pedig újraélesztették. A kisfiú ezt követően kórházba került, ahol napokon át küzdöttek az életéért.

 

A rendőrség megerősítette, hogy a gyermek hat nappal a baleset után elhunyt.

A hatóságok egyelőre balesetként kezelik az ügyet, a pontos körülményeket még vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

