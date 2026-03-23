Tragédiába torkollt egy óvodai kirándulás, meghalt egy hároméves kisfiú
Megrázó tragédiáról számolt be a giessener-allgemeine.de: hétfő koradélután életét vesztette az a hároméves kisfiú, aki egy óvodai kirándulás során esett egy folyóba Németországban.
A gyermek a Sieg folyó közelében tartózkodott csoportjával, amikor nyoma veszett. A felügyelők azonnal keresni kezdték, majd a vízben találták meg, ahonnan kiemelték, a mentők pedig újraélesztették. A kisfiú ezt követően kórházba került, ahol napokon át küzdöttek az életéért.
A rendőrség megerősítette, hogy a gyermek hat nappal a baleset után elhunyt.
A hatóságok egyelőre balesetként kezelik az ügyet, a pontos körülményeket még vizsgálják.
+Ez is érdekelheti
Lezuhant a kolumbiai légierő egyik katonai szállítógépe
Izrael újabb légitámadást indított Teherán ellen
Felfoghatatlan horror: radiátorhoz kötözve találtak két gyereket
Repülőgép és földi jármű ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren, leállították a forgalmat
"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak”- 9 éves kislányt bántalmaztak a szülei
13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó
Egyedül hagyta otthon gyerekeit egy nő, egyikük meghalt
Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste
Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével