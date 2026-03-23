Tragédiába torkollt egy óvodai kirándulás, meghalt egy hároméves kisfiú

Megrázó tragédiáról számolt be a giessener-allgemeine.de: hétfő koradélután életét vesztette az a hároméves kisfiú, aki egy óvodai kirándulás során esett egy folyóba Németországban.

A gyermek a Sieg folyó közelében tartózkodott csoportjával, amikor nyoma veszett. A felügyelők azonnal keresni kezdték, majd a vízben találták meg, ahonnan kiemelték, a mentők pedig újraélesztették. A kisfiú ezt követően kórházba került, ahol napokon át küzdöttek az életéért.