"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak”- 9 éves kislányt bántalmaztak a szülei
Súlyos vádak merültek fel annak a Kolozs megyei kilencéves kislánynak az ügyében Romániában, akit az anyja és annak élettársa folyamatosan vert - számolt be róla vasárnap a Maszol.
A gyermeket arra kényszerítették, hogy helyettük végezze el az összes házimunkát.
Állítólag egy rokon számtalan bejelentést tett a városházán és a szociális szolgálatnál, de egyelőre egyikre sem kapott választ.
Az áldozat négyéves kishúga is hasonló veszélyben lehet, ám a hatóságok úgy döntöttek, hogy nincs okuk elvenni a szüleitől.
A seprűnyéllel a fejemre ütött. Övvel vert, kificamította a kezem, megütött és befogta a számat, hogy ne sikítsak
– mesélte a 9 éves kislány, aki kénytelen volt egyedül megtalálni a menekülés módját.
Kiugrott az ablakon, és segítséget kért a szomszédoktól. A kis áldozat egyik rokonának elmondása szerint a bántalmazások évek óta folytak, és ez idő alatt a hatóságok figyelmen kívül hagyták a kislány szenvedéseit.
Egész nap bezárt a házba, ott kellett maradnom, és amikor rájött, hogy kimentem, odajött és megvert
– mondta a kislány.
Egy szociális munkás tavaly ősszel járt ellenőrzésen a kislány családjánál, és a jelentésében azt írta, hogy a gyermek nincs veszélyben.
„Mindig volt mit enniük. A gyermek anyjának több... mondjuk úgy, hogy problémája van, és nem jön ki jól a szomszédokkal, ezért sok bejelentés érkezik ellene” – nyilatkozta Claudia Bodiu szociális munkás.
A gyermek rokona szerint mindenki tudott ezekről a dolgokról, és számtalan alkalommal tettek bejelentést. A kislány december óta nem járt iskolába, és senki, semmilyen intézmény, sem az iskola, sem a polgármesteri hivatal nem vette észre.
Az ügy vizsgálata folyamatban van.
