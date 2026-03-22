2026. március 22. vasárnap, Beáta, Izolda
14°C Budapest
kislány
család
bántalmazás

"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak”- 9 éves kislányt bántalmaztak a szülei

Kényszerítették, hogy az összes házimunkát csinálja meg helyettük.
2026. március 22., vasárnap 16:45
Vágólapra másolva!

Súlyos vádak merültek fel annak a Kolozs megyei kilencéves kislánynak az ügyében Romániában, akit az anyja és annak élettársa folyamatosan vert - számolt be róla vasárnap a Maszol.

A gyermeket arra kényszerítették, hogy helyettük végezze el az összes házimunkát.

Állítólag egy rokon számtalan bejelentést tett a városházán és a szociális szolgálatnál, de egyelőre egyikre sem kapott választ. 

Az áldozat négyéves kishúga is hasonló veszélyben lehet, ám a hatóságok úgy döntöttek, hogy nincs okuk elvenni a szüleitől.

A seprűnyéllel a fejemre ütött. Övvel vert, kificamította a kezem, megütött és befogta a számat, hogy ne sikítsak

– mesélte a 9 éves kislány, aki kénytelen volt egyedül megtalálni a menekülés módját. 

Kiugrott az ablakon, és segítséget kért a szomszédoktól. A kis áldozat egyik rokonának elmondása szerint a bántalmazások évek óta folytak, és ez idő alatt a hatóságok figyelmen kívül hagyták a kislány szenvedéseit.

Egész nap bezárt a házba, ott kellett maradnom, és amikor rájött, hogy kimentem, odajött és megvert

 – mondta a kislány.

Egy szociális munkás tavaly ősszel járt ellenőrzésen a kislány családjánál, és a jelentésében azt írta, hogy a gyermek nincs veszélyben.

„Mindig volt mit enniük. A gyermek anyjának több... mondjuk úgy, hogy problémája van, és nem jön ki jól a szomszédokkal, ezért sok bejelentés érkezik ellene” – nyilatkozta Claudia Bodiu szociális munkás.

A gyermek rokona szerint mindenki tudott ezekről a dolgokról, és számtalan alkalommal tettek bejelentést. A kislány december óta nem járt iskolába, és senki, semmilyen intézmény, sem az iskola, sem a polgármesteri hivatal nem vette észre.

Az ügy vizsgálata folyamatban van.


A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra