"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak”- 9 éves kislányt bántalmaztak a szülei

Súlyos vádak merültek fel annak a Kolozs megyei kilencéves kislánynak az ügyében Romániában, akit az anyja és annak élettársa folyamatosan vert - számolt be róla vasárnap a Maszol.

A gyermeket arra kényszerítették, hogy helyettük végezze el az összes házimunkát.

Állítólag egy rokon számtalan bejelentést tett a városházán és a szociális szolgálatnál, de egyelőre egyikre sem kapott választ.

Az áldozat négyéves kishúga is hasonló veszélyben lehet, ám a hatóságok úgy döntöttek, hogy nincs okuk elvenni a szüleitől.