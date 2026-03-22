"A kezét a számra tette, hogy ne sikítsak"- 9 éves kislányt bántalmazták a szülei
Egyedül hagyta otthon gyerekeit egy nő, egyikük meghalt
Gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolnak egy nőt az amerikai Alabama államban, miután egyedül hagyta otthon két autista fiát, akik közül az egyik meghalt - számolt be róla a Crime Online.
A 14 éves gyerek ugyanis beletekeredett a saját lepedőjébe és megfulladt.
Az eset még 2025 októberében történt, azonban a nyomozás elhúzódása miatt a 39 éves Amanda Morgant még csak kedden tartóztatták le.
A hatóságok megállapították, hogy a család otthonában sem légkondicionáló sem víz nem volt. Emellett rovarok hemzsegtek mindenhol, és tele volt ürülékkel a ház.
A nagyobbik, 16 éves fiú alultápláltság miatt kórházba került.
A nő ellen a napokban emelnek majd vádat, súlyos büntetésre számíthat.
Nyitókép: Mobile megyei seriffhivatal
13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó
Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste
Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével
Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó
Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk
Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat
Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek