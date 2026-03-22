Egyedül hagyta otthon gyerekeit egy nő, egyikük meghalt

Gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolnak egy nőt az amerikai Alabama államban, miután egyedül hagyta otthon két autista fiát, akik közül az egyik meghalt - számolt be róla a Crime Online.

A 14 éves gyerek ugyanis beletekeredett a saját lepedőjébe és megfulladt.

Az eset még 2025 októberében történt, azonban a nyomozás elhúzódása miatt a 39 éves Amanda Morgant még csak kedden tartóztatták le.

A hatóságok megállapították, hogy a család otthonában sem légkondicionáló sem víz nem volt. Emellett rovarok hemzsegtek mindenhol, és tele volt ürülékkel a ház.

A nagyobbik, 16 éves fiú alultápláltság miatt kórházba került.