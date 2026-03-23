Izrael újabb légitámadást indított Teherán ellen
Felfoghatatlan horror: radiátorhoz kötözve találtak két gyereket
Drámai esetről számolt be vasárnap a maszol.ro: két kisgyermeket – egy kétévest és egy négyévest – kötöztek egy radiátorhoz egy erdélyi városban. A hatóságok gyors beavatkozása mentette meg őket.
A történet akkor kezdett kibontakozni, amikor a család egyik tagja segítséget kért. A 20 éves báty a 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat.
A rendőrök azért érkeztek a helyszínre, hogy elsimítsanak egy konfliktust, amely a férfi és élettársa között robbant ki. A beavatkozáskor két kiskorú gyermeket, egy 2 és egy 4 éveset találtak, akiket egy kötéllel a radiátorhoz kötöztek
- közölte a hírportál.
A hatóságok azonnal intézkedtek: a 43 éves férfit őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügyben az édesanyát is felelősségre vonták, őt szintén 30 napos házi őrizet alá helyezték.
A kicsiket kiemelték a családból és állami gondozásba kerültek.
