2026. március 23. hétfő, Emőke
13°C Budapest
gyermek
kötél
radiátor

Felfoghatatlan horror: radiátorhoz kötözve találtak két gyereket

Bátyjuk riasztotta a hatóságokat.
2026. március 23., hétfő 14:55
Vágólapra másolva!

Drámai esetről számolt be vasárnap a maszol.ro: két kisgyermeket – egy kétévest és egy négyévest – kötöztek egy radiátorhoz egy erdélyi városban. A hatóságok gyors beavatkozása mentette meg őket.

A történet akkor kezdett kibontakozni, amikor a család egyik tagja segítséget kért. A 20 éves báty a 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat.

A rendőrök azért érkeztek a helyszínre, hogy elsimítsanak egy konfliktust, amely a férfi és élettársa között robbant ki. A beavatkozáskor két kiskorú gyermeket, egy 2 és egy 4 éveset találtak, akiket egy kötéllel a radiátorhoz kötöztek

-    közölte a hírportál.

A hatóságok azonnal intézkedtek: a 43 éves férfit őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügyben az édesanyát is felelősségre vonták, őt szintén 30 napos házi őrizet alá helyezték.

A kicsiket kiemelték a családból és állami gondozásba kerültek.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra