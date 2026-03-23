Véget ért a műsor eddigi leglézettebb évada: Mikula Patrik lett a Séfek Séfe

A Séfek Séfe 7. évadában Mikula Patrik húzta be a döntőben az áhított győzelmet, amellyel megnyerte a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójának fődíját: a Séfek Séfe címet, a 10 millió forintot, és a 2 hetes szakmai továbbképzést, a világ egyik legnívósabb séf iskolájában.

A műsor idei évada magabiztosan nyerte az idősávját, továbbá az eddigi évadok közül a lenézettebb volt mindkét kiemelt korcsoportban, epizódjait tekintve a legnézettebb pedig mindkét korcsoport esetében, a március 20-án adásba kerülő záróepizód volt.

A Séfek Séfe idei évada magabiztosan nyerte az idősávját, továbbá az eddigi évadok közül a lenézettebb volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+).

A műsor átlagos nézőszáma a fő kereskedelmi korcsoportban meghaladta a 301 ezer főt, és átlagosan 23,2%-os lineáris nézői részesedést ért el, vagyis minden 5. tévénéző a Séfek Séfét választotta hétköznap este.

A teljes lakosság körében is remek eredmény született, a műsor átlagosan 611 ezres nézőszámmal futott, melyhez 21,3%-os lineáris közönségarány társult.