Véget ért a műsor eddigi leglézettebb évada: Mikula Patrik lett a Séfek Séfe
A Séfek Séfe 7. évadában Mikula Patrik húzta be a döntőben az áhított győzelmet, amellyel megnyerte a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójának fődíját: a Séfek Séfe címet, a 10 millió forintot, és a 2 hetes szakmai továbbképzést, a világ egyik legnívósabb séf iskolájában.
A műsor idei évada magabiztosan nyerte az idősávját, továbbá az eddigi évadok közül a lenézettebb volt mindkét kiemelt korcsoportban, epizódjait tekintve a legnézettebb pedig mindkét korcsoport esetében, a március 20-án adásba kerülő záróepizód volt.
A Séfek Séfe idei évada magabiztosan nyerte az idősávját, továbbá az eddigi évadok közül a lenézettebb volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+).
A műsor átlagos nézőszáma a fő kereskedelmi korcsoportban meghaladta a 301 ezer főt, és átlagosan 23,2%-os lineáris nézői részesedést ért el, vagyis minden 5. tévénéző a Séfek Séfét választotta hétköznap este.
A teljes lakosság körében is remek eredmény született, a műsor átlagosan 611 ezres nézőszámmal futott, melyhez 21,3%-os lineáris közönségarány társult.
Az évad legnézettebb epizódja mindkét korcsoport esetében a március 20-án adásba kerülő záróepizód volt, mely átlag 376 ezres nézőszámot hozott a fő kereskedelmi korcsoportban, valamint 696 ezres nézőszámot a teljes lakosság körében.
A lineáris közönségarány alapján a műsor különösen erős eredményeket ért el a 18–59 évesek körében, kiemelten a 30–39 éves korosztályban, ahol 31,6% lin. SHR-t produkált.
Ezzel az eredménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban a 2026-os nem szimplán a legnézettebb évad, hanem az eddigi legnagyobb különbséggel a legnézettebb tartalom a saját idősávjában, ugyanis a Séfek Séfe 87,1%-kal magasabb lineáris közönségarányt ért el, mint a második legnézettebb csatorna a Séfek adásideje alatt (RTL a Séfek Séfe idősávjában: 12,4% Lin. Share).*
Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor több száz jelöltből választotta ki pár héttel ezelőtt a tréning szakaszba továbbjutókat. Összesen 30 amatőr és profi szakács vágott neki az 1. napnak, akik közül a 3. végére kialakultak a csapatok. Ezt követően, összesen 19 fővel indultak el a csapatversenyek, és az 5 héten át tartó közös munka most sem volt sétagalopp senkinek, bővelkedett fordulatokban és éles helyzetekben.
A döntőbe Tischler Petrától Mikula Patrik, Vomberg Frigyestől Molnár Dávid, Krausz Gábortól pedig Marczinek Norbert került be. Kétórás izzasztó munka várt a finalistákra, akiket három fogásos menüjük elkészítésében korábbi csapattársaik segítettek. A végtelennek tűnő 120 perc elképesztő drámákat és feszült helyzeteket hozott. A Séfek ekkor már csak szurkolhattak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról a hazai gasztronómiai élet kiemelkedő alakjai, Hack Barnabás, Mizsei János, Pesti István, Erdei János, Akács István, Farkas Richárd és Tóth Pál döntöttek. És akinek a legvégén Ördög Nóra kimondta a nevét: az Tischler Petrától, Mikula Patrik volt. Idén az ő kreációja győzte meg legjobban a szakavatott zsűrit.
Mélységek és magasságok, ha két szóval kéne jellemeznem az elmúlt időszakot. Nagyon-nagyon élveztem, hogy minden nap valami új dolog ért, új motivációt kaptam a műsortól, az lebegett a szemem előtt, hogy én legyek a legjobb. Talán éppen ebből is adódott, az egyetlen negatívum is, ami után nagyon rosszul éreztem magam: nem ismertem fel, hogy vissza kéne venni a mohóságból, belehajszoltam saját magam egy spirálba, túlpörögtem, ami végül a fizikai tüneteimet is okozta. Egy ilyen időszak alapból felfokozott, ezért fontos, hogy az ember nyugodtabban kezelje a helyzeteket. Hatalmas tanulási folyamat volt ez számomra ebből a szempontból is, nemcsak szakmailag. A döntőben próbáltam mindent előre összerakni fejben, ott is nagyon bizonyítani akartam magamnak és Petrának is. Úgy voltam vele, hogy nem bukhatom el. Mikor kiderült, hogy én nyertem, abban a pillanatban fel sem fogtam mi történik, kellett pár másodperc, míg leesett. Büszke vagyok magamra, és arra is, hogy ekkora fölénnyel győztem, de mindenképp fontosnak tartom elmondani, hogy ezt 75%-ban Petrának köszönhetem. Nagyon jó hatással volt rám, bízott bennem az elejétől, mérhetetlenül felnézek rá
– mondta el Mikula Patrik, a Séfek Séfe 7. évadának győztese.
Fricitől és Gábortól sok segítséget kaptam az elején, mert első évadosként ismeretlen volt számomra a terep, de nyilván egy idő után már beleraktam a saját ötleteimet, és az én utamat jártam. Körülbelül félidőtől éreztem, hogy Patriknak ott kell lennie a döntőben. Nagyon komolyan vette a munkát, egy hullámhosszon voltunk a legelejétől kezdve, ugyanazt a szenvedélyt és hozzálást láttam benne a szakma iránt, ami bennem is megvan. Amit még külön kiemelnék, hogy köszönöm az egész zöld csapatnak az elmúlt pár hetet, mert hiszek abban, hogy nemcsak az adott emberen múlik, ha valaki a végéig eljut egy ilyen megmérettetésen. A döntőben is fontos volt, hogy maximálisan egymásra fókuszáljunk Patrikkal, és, hogy tudja tartani az ütemezést. Az eredményhirdetésből csak annyira emlékszem, hogy kimondták a nevét, egymás nyakába borulunk és elsírom magam. Nagyon büszke vagyok, és az, hogy ekkora fölénnyel sikerült ezt behúznia, fantasztikus. Sokat beszéltünk már a jövőről is, fogunk együtt dolgozni, közös rendezvényeket tervezünk, ő egy olyan szakember, aki aranyat ér. Szerintem nagy esélye van arra, hogy itthon és nemzetközi szinten is komoly sikereket érjen el
– tette hozzá Tischler Petra.
A Séfek Séfe története azonban itt nem áll meg, ha te is a gasztronómia szerelmese vagy, és szeretnéd szélesebb körben is megvillantani főzőtudományod, jelentkezz a műsor 8. évadába! Ne maradj le, főzz le mindenkit és mutasd meg mire vagy képes a konyhában!
