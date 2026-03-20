2026. március 20. péntek, Klaudia
12°C Budapest
terror
támadás
andrej babis
Csehország

Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó

Március 20-án a reggeli órákban tűz keletkezett a Pardubice külterületén fekvő ipari zóna egyik raktárában. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. A belügyminisztérium válságstábot hívott össze 14 órára. Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult. Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik, a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek állhatnak.
2026. március 20., péntek 17:58
Vágólapra másolva!

Ahogy arról beszámoltunk, felgyújtottak egy fegyvergyárat Csehországban. A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. Andrej Babis Magyarországra tartott, de a történtek miatt visszafordult.

Az ügy miatt Lubomír Metnar összehívta a belügyi tárca válságstábját. 


A tűzeset a Zbrojovka LPP Holding telephelyén történt, amely korábban bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems közreműködésével drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd Pardubicében. 

A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt. A gyújtogatásról készült felvételeket maga az elkövető csoport tette közzé a Telegram-csatornáján. 

 
Bejegyzésükben azt írták: 

A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünkben van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon tesztelnek, mielőtt kormányoknak adnák el.


A történteket a belügyminiszter valószínűsíthetően terrorcselekményként kezeli, a válságstáb 14 órakor ült össze.

Andrej Babis visszafordult

Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult. 


Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik.


Ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

 

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra