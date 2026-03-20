Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk
Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó
Ahogy arról beszámoltunk, felgyújtottak egy fegyvergyárat Csehországban. A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. Andrej Babis Magyarországra tartott, de a történtek miatt visszafordult.
Az ügy miatt Lubomír Metnar összehívta a belügyi tárca válságstábját.
A tűzeset a Zbrojovka LPP Holding telephelyén történt, amely korábban bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems közreműködésével drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd Pardubicében.
A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt. A gyújtogatásról készült felvételeket maga az elkövető csoport tette közzé a Telegram-csatornáján.
Bejegyzésükben azt írták:
A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünkben van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon tesztelnek, mielőtt kormányoknak adnák el.
A történteket a belügyminiszter valószínűsíthetően terrorcselekményként kezeli, a válságstáb 14 órakor ült össze.
Andrej Babis visszafordult
Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult.
Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik.
Ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.
Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat
Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek
Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját
Éheztették és kutyapórázon tartották kislányukat
Kaja Kallas kijelentette, Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását
Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja
Lezuhant egy svájci sífelvonó kabinja - videóval
Elsüllyedt egy vontatóhajó Romániában, az öttagú legénységből senkit nem sikerült élve kimenteni