Kövér László a Patrióta Nagygyűlésen: csak együtt tudjuk megvédeni Európát

Ez mindennek a kulcskérdése, amelyre az előttünk álló időkben csak egyszer lehet rossz választ adni − fogalmazott Kövér László, hangsúlyozva, hogy azért szerveződtek és vannak együtt az európai patrióták, mert a jó válaszokat talán külön-külön is meg tudják fogalmazni, de a válaszaikban foglaltakat csak együtt képesek megvalósítani.

Kövér László kiemelte: a patrióták nemcsak szeretik hazájukat, de féltik is

azon támadásoktól, amelyek lehet, hogy régtől fogva folynak alattomban, de csak mára váltak annyira nyilvánvalóvá, egyértelművé és dühödtté, hogy felkeltette szunnyadó életösztönünket".

A hazánk függetlenségét, a hitünk és hagyományaink nyújtotta otthonosságát és az életmódunk megőrzésének szabadságát tartjuk a normális állapotnak. Mi tehát - mindenek előtt - a normalitás és a józan ész erői vagyunk. Európaiak, konzervatívok és keresztények, akik meg akarják őrizni a nemzeti kultúráknak a kereszténység közös gyökérzetéből kibontakozott sokszínűségét, az egymásra épülő hagyományos − vallási, nemzeti és családi − közösségeinket és az ezeket fenntartó és védelmező intézményeinket - fogalmazott a házelnök.

Hozzátette: az őket támadók valójában Európa ellenségei, nevezzék őket bárminek, hiszen el akarnak pusztítani mindent, ami számunkra fontos és értékessé teszi az életünket.