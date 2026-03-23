Orbán Viktor a Patrióta Nagygyűlésen: Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását
Kövér László a Patrióta Nagygyűlésen: csak együtt tudjuk megvédeni Európát
Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki − jelentette ki az Országgyűlés elnöke hétfőn az 1. Patrióta Nagygyűlés Országházban tartott eseményén mondott beszédében.
Életünk legfontosabb döntése előtt állunk
Kövér László A döntés joga: migráció és szuverenitás címmel a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett − délután a Millenárison folytatódó − rendezvényen hangsúlyozta: noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora, napjaikban éppen ennek ellenkezdőjét tapasztalhatjuk.
Mi, mai európaiak, életünk legfontosabb döntése előtt állunk: megőrizzük utódaink számára Európát az otthonuknak, vagy hagyjuk otthontalanokká válni őket őseik szülőföldjén
− mondta.
Ez mindennek a kulcskérdése, amelyre az előttünk álló időkben csak egyszer lehet rossz választ adni − fogalmazott Kövér László, hangsúlyozva, hogy azért szerveződtek és vannak együtt az európai patrióták, mert a jó válaszokat talán külön-külön is meg tudják fogalmazni, de a válaszaikban foglaltakat csak együtt képesek megvalósítani.
Kövér László kiemelte: a patrióták nemcsak szeretik hazájukat, de féltik is
azon támadásoktól, amelyek lehet, hogy régtől fogva folynak alattomban, de csak mára váltak annyira nyilvánvalóvá, egyértelművé és dühödtté, hogy felkeltette szunnyadó életösztönünket".
A hazánk függetlenségét, a hitünk és hagyományaink nyújtotta otthonosságát és az életmódunk megőrzésének szabadságát tartjuk a normális állapotnak. Mi tehát - mindenek előtt - a normalitás és a józan ész erői vagyunk. Európaiak, konzervatívok és keresztények, akik meg akarják őrizni a nemzeti kultúráknak a kereszténység közös gyökérzetéből kibontakozott sokszínűségét, az egymásra épülő hagyományos − vallási, nemzeti és családi − közösségeinket és az ezeket fenntartó és védelmező intézményeinket - fogalmazott a házelnök.
Hozzátette: az őket támadók valójában Európa ellenségei, nevezzék őket bárminek, hiszen el akarnak pusztítani mindent, ami számunkra fontos és értékessé teszi az életünket.
Valójában ők azok, akik pusztító hibrid háborút folytatnak Európa népei ellen
− fogalmazott Kövér László, megemlítve, hogy ezen körök mögött olyanok állnak, akik pénzügyi erejüknél fogva elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy elvágják Európát lelki és szellemi gyökereitől, társadalmilag destabilizálják azért, hogy az európai államokat végzetesen és véglegesen eladósíthassák, átvehessék ezek anyagi erőforrásai fölött az uralmat, és kifoszthassák az európai embereket.
Új hitelfelvevő entitások teremtése
Kövér László kiemelte: ezért akarják Európa ellenségei az Európai Uniót átalakítani a béke, demokrácia és jólét ígéretéből a háború, diktatúra és elszegényedés valóságává; a szuverén és egyenjogú tagállamok szubszidiaritáson alapuló együttműködésének szerződéses keretéből egy huszonhét alárendelt tartományból álló, brüsszeli központból, de Európán kívüli érdekek szerint kormányzott birodalommá.
Ennek oka szavai szerint az, hogy
a jelenlegi Európai Unió tagországainak zöme, az eladósodottságuk miatt egyre kevésbé hitelezhető kockázatmentesen, mivel a közösség összesített államadóssága éves GDP-jükhöz közelít, és rohamosan nő.
Mindez nyilvánvalóan − az Unió önmagára alkotott szabályainak türkében is − fenntarthatatlan helyzetet eredményez − jegyezte meg a házelnök, hozzátéve, hogy a pénzügyi összeomlás késleltetésének egyik eszköze az új hitelfelvevő entitások teremtése, mint például az általa az unió hullazsákjának nevezett Európai Egyesült Államok.
A késleltetés másik eszközeként a háborút említette, amely mindig újabb és újabb hitelfelvételi kényszerhelyzeteket teremt: fegyverkezésre a hadban állóknak és az újjáépítésre a túlélőknek.
Az emberi faj biológiai törvényeit megtagadó uniós genderpolitika
Minél inkább nő az uniós tagállamok adóssága, annál inkább csökken a közérdek-érvényesítési képessége. A globális pénzügyi hitelezők érdekérvényesítése pedig az államok eladósításával arányosan nő. Kiemelte, hogy mindez nemcsak az európai nemzeti államok erőforrásait, de minden európai uniós polgár magánvagyonát is veszélybe sodorhatja, hiszen az unió vezetése megpróbálhatja a közösségen kívülre vagy globális vagyonkezelőkhöz csatornázni a polgárok megtakarításait.
Hozzátette: mindeközben Európa keleti felén európai emberek negyedik esztendeje ölik egymást egy proxy-háborúban,
mialatt Európa ellenségei az illegális migráció támogatása révén lassan, de biztosan töltik fel földrészünket olyan idegen kultúrájú, katonakorú férfiak tömegeivel, akik destabilizálják az európai társadalmakat, mert nem hajlandók elfogadni az európai civilizációs együttélés szabályait.
Mint mondta, ezalatt az emberi faj biológiai törvényeit megtagadó uniós genderpolitika révén folyamatos jogi és lélektani nyomásnak vannak kitéve az európai fiataljaink és családjaink.
Ha nem akarjuk, hogy az előttünk álló évtizedekben gyermekeink és unokáink lelki, szellemi értelemben otthontalanná, politikai értelemben páriává, gazdaságilag pedig nincstelenné váljanak a saját szülőföldjükön, ha nem akarjuk, hogy nemzeti államainkat fokozatosan felszámolják, ha nem akarjuk, hogy az európai embereket elidegenítsék saját kultúrájuktól, akkor eljött az ideje, hogy kimondjuk:
Európa az európaiaké!
− jelentette ki a házelnök.
Hozzátette: nemcsak meg kell tenni ezt a kijelentést, de meg is kell küzdeni érvényre juttatásáért, ennek a harcnak a legközelebbi ütközete pedig az április 12-i magyarországi választás lesz.
Ellenségeink minden eszközt − a pénzügyi zsarolástól az energetikai zsaroláson keresztül a halállal való nyílt fenyegetésig − bevetve el akarják érni, hogy a józan ész tizenhat esztendő után elveszítse politikai többségét Magyarországon − fogalmazott, azt üzenve Európa ellenségeinek:
"No migration, no Gender, no War!"
(MTI)
Nyitókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédet mond az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén az Országház Felsőházi termében 2026. március 23-án. MTI/Purger Tamás
