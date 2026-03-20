Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat

Március 20-án reggel tűz ütött ki a Pardubice külterületén található ipari övezet egyik raktárcsarnokában. A lángok egy fegyveripari érdekeltséghez köthető létesítményt érintettek, azonban a hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A támadás a LPP Holding egyik telephelyén történt, amely néhány évvel ezelőtt bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems céggel együttműködésben drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd. A két cég által gyártott harcászati eszközöket a gázai és az iráni háborúban is bevetették.

A cseh rendőrség délutáni közlése szerint a gyújtogatást egy palesztinpárti földalatti szervezet, az úgynevezett Earthquake Faction vállalta magára.

🇨🇿 Czech Republic: A warehouse hangar and administrative building belonging to LPP Holding, a company that cooperates with Elbit Systems (Israel's largest arms manufacturer), caught fire in Pardubice. The underground group The Earthquake Faction claimed responsibility. pic.twitter.com/MWZJojJARW — Argonaut (@FapeFop90614) March 20, 2026



A szervezet a Telegram-csatornáján közzétett felvételekkel és üzenettel jelentkezett, amelyben ideológiai indoklást is adott az akcióra.