2026. március 20. péntek, Klaudia
Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
Egy olasz hegymászó életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a Mont Blanc-hegységben történt sziklaomlás következtében - közölte az MTI a csütörtöki sajtóközleményeket.
2026. március 20., péntek 14:14
A három olasz hegymászó egy hegyivezető-képző tanfolyamon vett részt a Grand Flambeau-n, az Alpok Mont Blanc-hegységében, a terület franciaországi oldalán.


A baleset 3400 méteres magasságban történt - számolt be az olasz média. A helyi jelentések szerint a harmadik hegymászó a tanfolyam oktatója volt, ő sértetlenül megúszta a történteket.

