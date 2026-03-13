13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
A 34 éves Brenda Meza, aki a coloradói Greeley-ben található Franklin Középiskolában dolgozott Amerikában, több hónapon át hálózott be egy nyolcadikos diákot, és alkohollal, valamint kannabisszal látta el szexuális szolgáltatásért cserébe - írta meg a Mirror vasárnap.
Az iskolatitkár maga kezdte el zaklatni a 13 éves fiút, majd később viszonyba bonyolódtak. Teljesen megszállottja lett a tininek.
Amikor februárban kiderült, hogy megrontotta a fiatalt, azzal dicsekedett a rendőröknek, hogy a gyerek p*nisze nagyobb, mint a férjéé.
A nőt kirúgták a munkahelyéről. Egyelőre szabadlábon védekezhet, ám a hatóságok úgy vélik, hogy elmenekült az államból, hogy elkerülje a büntetőeljárást.
Az ügy vizsgálata és Brenda felkutatása, elszámoltatása még folyamatban van.
Nyitókép: Greeley Rendőrkapitányság
