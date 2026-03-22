Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó

Vasárnap egy kocsi váratlanul gyalogos-aluljáróba zuhant a szlovákiai Kassán, a Moldavská úton - tudatta az ÚjSzó.

A lap információi szerint a sofőr menet közben elveszítette uralmát az autója felett, letért az útról, áttörte a korlátot, majd az aluljáróba hajtott.

Ezt követően a kocsi vezetője elmenekült a helyszínről.

A balesetben személyi sérülés nem történt.