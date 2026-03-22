Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó
Vasárnap egy kocsi váratlanul gyalogos-aluljáróba zuhant a szlovákiai Kassán, a Moldavská úton - tudatta az ÚjSzó.
A lap információi szerint a sofőr menet közben elveszítette uralmát az autója felett, letért az útról, áttörte a korlátot, majd az aluljáróba hajtott.
Ezt követően a kocsi vezetője elmenekült a helyszínről.
A balesetben személyi sérülés nem történt.
Az előzetes becslések alapján az anyagi kár mintegy 13 ezer euróra (körülbelül 5 millió 50 ezer forintra) tehető.
Az eset körülményeit még vizsgálják a hatóságok.
Nyitókép: Rendőrségi felvétel
+Ez is érdekelheti
13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
Egyedül hagyta otthon gyerekeit egy nő, egyikük meghalt
Fiatal magyar nő gyilkolt brutális módon Németországban
Letartóztatták az anyát, miután a szekrényből előkerült lányának a holtteste
Megkötözte, autóba tuszkolta, majd felgyújtotta volt főnökét barátnője segítségével
Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó
Terrortámadás Csehországban: már Közép-Európába is elért az illegális migráció hatása, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk
Terrortámadás történt Csehországban: felgyújtottak egy Izraelhez köthető fegyvergyárat
Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek