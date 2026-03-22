2026. március 22. vasárnap, Beáta, Izolda
14°C Budapest
aluljáró
kocsi
baleset

Autó zuhant az aluljáróba, a sofőr elmenekült - Fotó
Elveszítette az uralmát a kocsija felett.
2026. március 22., vasárnap 14:36
Vágólapra másolva!

Vasárnap egy kocsi váratlanul gyalogos-aluljáróba zuhant a szlovákiai Kassán, a Moldavská úton - tudatta az ÚjSzó.

A lap információi szerint a sofőr menet közben elveszítette uralmát az autója felett, letért az útról, áttörte a korlátot, majd az aluljáróba hajtott.

Ezt követően a kocsi vezetője elmenekült a helyszínről.

Fotó: Rendőrségi felvétel

A balesetben személyi sérülés nem történt

Az előzetes becslések alapján az anyagi kár mintegy 13 ezer euróra (körülbelül 5 millió 50 ezer forintra) tehető. 

Az eset körülményeit még vizsgálják a hatóságok.

Nyitókép: Rendőrségi felvétel
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra