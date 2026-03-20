Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek

Legalább ötvenhárman megsérültek egy autóalkatrész-gyárban kitört tűzben a Dél-Korea középső részén fekvő Tedzsonban pénteken - közölte az MTI a helyi hatóságok nyilatkozatát, amelyek arra figyelmeztettek, hogy a sérültek száma tovább emelkedhet.
2026. március 20., péntek 13:55
Nam Deukvu területi tűzoltóparancsnok elmondta, hogy huszonnégy ember sérülése súlyos, legalább 14 másik embert keresnek, akikről úgy gondolják, hogy a tűz kitörésekor a létesítményben tartózkodtak.

Néhányan megsérültek, amikor menekülés közben leugrottak az épületről, mások pedig füstmérgezést szenvedtek.

A rendőrség követte az eltűntek mobiltelefonjának jelét.

A nyilatkozó elmondta, hogy a tűz elpusztított egy gyárépületet, amelybe a tűzoltók még nem tudtak bejutni, mert attól tartanak, hogy összeomlik. Emiatt egyelőre a tűz okáról sem tudnak közelebbit mondani.

Az erőfeszítések arra összpontosultak, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos létesítményre, és eltávolítsák a vegyi anyagokat a helyszínről. A helyszínen készült videófelvételeken az volt látható, hogy sűrű szürke füst gomolyog az épületegyüttesből.

A tüzet hely idő szerint nem sokkal dél után jelentették a hatóságoknak. A lángok gyorsan elterjedtek, és egyes szemtanúk robbanást is hallottak.

A tájékoztatás szerint több mint 250 tűzoltót és 70 járművet vezényeltek a helyszínre az oltáshoz. I Dzsemjong elnök és Kim Minszok miniszterelnök a személyzet és a felszerelés teljes mozgósítását kérte a tűz megfékezése és a mentési műveletek végrehajtása érdekében.

 

