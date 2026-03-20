Tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban Dél-Koreában, sokan megsérültek
Nam Deukvu területi tűzoltóparancsnok elmondta, hogy huszonnégy ember sérülése súlyos, legalább 14 másik embert keresnek, akikről úgy gondolják, hogy a tűz kitörésekor a létesítményben tartózkodtak.
Néhányan megsérültek, amikor menekülés közben leugrottak az épületről, mások pedig füstmérgezést szenvedtek.
A rendőrség követte az eltűntek mobiltelefonjának jelét.
A nyilatkozó elmondta, hogy a tűz elpusztított egy gyárépületet, amelybe a tűzoltók még nem tudtak bejutni, mert attól tartanak, hogy összeomlik. Emiatt egyelőre a tűz okáról sem tudnak közelebbit mondani.
Az erőfeszítések arra összpontosultak, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos létesítményre, és eltávolítsák a vegyi anyagokat a helyszínről. A helyszínen készült videófelvételeken az volt látható, hogy sűrű szürke füst gomolyog az épületegyüttesből.
A tüzet hely idő szerint nem sokkal dél után jelentették a hatóságoknak. A lángok gyorsan elterjedtek, és egyes szemtanúk robbanást is hallottak.
A tájékoztatás szerint több mint 250 tűzoltót és 70 járművet vezényeltek a helyszínre az oltáshoz. I Dzsemjong elnök és Kim Minszok miniszterelnök a személyzet és a felszerelés teljes mozgósítását kérte a tűz megfékezése és a mentési műveletek végrehajtása érdekében.
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
Meloni azt mondta az uniós vezetőknek, hogy megérti Orbán Viktor ukrajnai álláspontját
Éheztették és kutyapórázon tartották kislányukat
Kaja Kallas kijelentette, Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását
Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja
Lezuhant egy svájci sífelvonó kabinja - videóval
Elsüllyedt egy vontatóhajó Romániában, az öttagú legénységből senkit nem sikerült élve kimenteni
Bebizonyosodott, hogy ukrán kémhálózat segíti a Tisza Pártot
Teljesen leállt a légi utasforgalom Berlinben sztrájk miatt
Most érkezett: eltalálta egy lövedék az iráni atomerőművet