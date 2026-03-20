A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban

A váratlanul erős széllökéstől a Titlis Xpress felvonó gondolája oly mértékben kilengett, hogy nekiütközött egy tartóoszlopnak és ennek következtében leszakadt a kötélpályáról - közölte a sajtónak elküldött írásos nyilatkozatában Arno Inauen, a Garaventa cég elnök-vezérigazgatója, rámutatva, hogy a baleset idején erős és rohamszerű szél tombolt a térségben.

De beelden laten zien hoe hard het op het moment van het ongeval waaide! Dat gaat zeker weer discussie en vragen geven waarom de gondelbaan nog draaide. Er waren al weerwaarschuwingen uitgegeven voor windstoten tot 130 km/h in die regio.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy az Engelberg település és Közép-Svájc legmagasabb hegye, a Titlis között ingázó, 2015-ben üzembe helyezett felvonó a baleset idején kifogástalan műszaki állapotban volt. A sílift 2400 méteres magasságba viszi fel a télisportok kedvelőit. A terület Svájc egyik legnépszerűbb síüdülőjének számít.

A gondola cabin detached from a cable and rolled down the slope at a ski resort in Engelberg, killing a 61-year-old woman who was inside alone.



A szerda délelőtt történt balesetben egy környékbeli lakos, egy 61 éves nő vesztette életét.