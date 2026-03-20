Életét vesztette egy olasz hegymászó a Mont Blanc-on
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban
A váratlanul erős széllökéstől a Titlis Xpress felvonó gondolája oly mértékben kilengett, hogy nekiütközött egy tartóoszlopnak és ennek következtében leszakadt a kötélpályáról - közölte a sajtónak elküldött írásos nyilatkozatában Arno Inauen, a Garaventa cég elnök-vezérigazgatója, rámutatva, hogy a baleset idején erős és rohamszerű szél tombolt a térségben.
A cégvezető hangsúlyozta, hogy az Engelberg település és Közép-Svájc legmagasabb hegye, a Titlis között ingázó, 2015-ben üzembe helyezett felvonó a baleset idején kifogástalan műszaki állapotban volt. A sílift 2400 méteres magasságba viszi fel a télisportok kedvelőit. A terület Svájc egyik legnépszerűbb síüdülőjének számít.
A szerda délelőtt történt balesetben egy környékbeli lakos, egy 61 éves nő vesztette életét.
