2026. március 20. péntek, Klaudia
A gyártó szerint váratlan, heves szélroham okozta a halálos áldozattal járó szerdai drótkötélpálya-balesetet Svájcban

A sílift gyártója szerint egy váratlan és heves széllökés okozta szerdán egy közép-svájci síparadicsomban a balesetet, amelyben egy kabinos felvonó egy kabinja leszakadt és legurult a meredek hegyoldalban, kioltva a benne tartózkodó egyetlen utas életét - közölte az MTI.
2026. március 20., péntek 13:56
A váratlanul erős széllökéstől a Titlis Xpress felvonó gondolája oly mértékben kilengett, hogy nekiütközött egy tartóoszlopnak és ennek következtében leszakadt a kötélpályáról - közölte a sajtónak elküldött írásos nyilatkozatában Arno Inauen, a Garaventa cég elnök-vezérigazgatója, rámutatva, hogy a baleset idején erős és rohamszerű szél tombolt a térségben.


A cégvezető hangsúlyozta, hogy az Engelberg település és Közép-Svájc legmagasabb hegye, a Titlis között ingázó, 2015-ben üzembe helyezett felvonó a baleset idején kifogástalan műszaki állapotban volt. A sílift 2400 méteres magasságba viszi fel a télisportok kedvelőit. A terület Svájc egyik legnépszerűbb síüdülőjének számít.


A szerda délelőtt történt balesetben egy környékbeli lakos, egy 61 éves nő vesztette életét.

 

