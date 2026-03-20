2026. március 20. péntek, Klaudia
12°C Budapest
chuck norris
legenda
gyász

Meghalt Chuck Norris

86 éves volt.
2026. március 20., péntek 15:23
Vágólapra másolva!

86 éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár. 

A hírt családja közölte. A bejegyzésből kiderült, Norrist csütörtökön vitték kórházba Hawaiin egy eddig ismeretlen egészségügyi probléma miatt.


A legendás sztár március 10-én ünnepelte a 86. születésnapját egy privát, szabadtéri bokszedzéssel. Instagram-videójában így fogalmazott: 

Nem öregszem, szintet lépek. Ma 86 éves vagyok! Semmi sem tesz fiatalabbá, mint egy kis játékos mozgás a napsütésben.

Hozzátette: „Hálás vagyok az egészségemért és a lehetőségért, hogy folytathatom, amit szeretek.” 


Norris köszönetet mondott rajongóinak is: 

Az évek során kapott támogatás többet jelentett nekem, mint amit valaha is el tudnátok képzelni. Bármennyi idős vagy, törekedj arra, hogy a legtöbbet hozd ki magadból.

 

Nyitókép: Chuck Norris hivatalos Instagram-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra