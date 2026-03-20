Meghalt Chuck Norris
86 éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.
A hírt családja közölte. A bejegyzésből kiderült, Norrist csütörtökön vitték kórházba Hawaiin egy eddig ismeretlen egészségügyi probléma miatt.
A legendás sztár március 10-én ünnepelte a 86. születésnapját egy privát, szabadtéri bokszedzéssel. Instagram-videójában így fogalmazott:
Nem öregszem, szintet lépek. Ma 86 éves vagyok! Semmi sem tesz fiatalabbá, mint egy kis játékos mozgás a napsütésben.
Hozzátette: „Hálás vagyok az egészségemért és a lehetőségért, hogy folytathatom, amit szeretek.”
Norris köszönetet mondott rajongóinak is:
Az évek során kapott támogatás többet jelentett nekem, mint amit valaha is el tudnátok képzelni. Bármennyi idős vagy, törekedj arra, hogy a legtöbbet hozd ki magadból.
Nyitókép: Chuck Norris hivatalos Instagram-oldala
