Éheztették és kutyapórázon tartották kislányukat

Borzalmakat élt át otthonában.
2026. március 19., csütörtök 14:02
Sokkoló részletekről számolt be szerdán a crimeonline.com egy kaliforniai gyermekbántalmazási ügy kapcsán, amelyben egy 11 éves kislány szenvedett el hosszú időn át tartó kegyetlen bánásmódot.

A hatóságok szerint a gyermeket nagynénje Priscilla Mestaz, és annak párja Anthony Machuca rendszeresen bántalmazta. Az ügy akkor derült ki, amikor valaki jelezte, hogy a kislány nem akar hazamenni nagynénje bánásmódja miatt.

A lány 2024 óta élt nevelőszüleivel. Hosszú időn át fizikailag is kínozták a gyermeket, gyakran egy szigeteletlen garázsban tartották, ahol extrém hőmérsékletnek volt kitéve. Vallomását a házkutatás során talált bizonyítékok is alátámasztották.

A hivatkozott cselekmények között szerepel az ismételt fizikai bántalmazás, beleértve a fojtogatást, ütést és pofonokat; …a gyermek kutyapórázzal való lefogása és vonszolása

-    közölte a seriffhivatal.

A nyomozást január 31-én indították, és Machucát letartóztatták, amikor először kapcsolatba léptek a házaspárral. Mestaz letartóztatását a terhessége és a szülés előtti állapota késleltette. Végül március 12-én, a gyermek születése után tartóztatták le.

Az ügyben a két gyanúsított ellen összesen 27 vádpontban indult eljárás. A gyerekeket gyermekvédelmi szolgálat vette gondozásba.

Nyitókép: Stanislaus megyei seriffhivatal
 

 

