Többen meghaltak egy épülettűzben az indiai fővárosban
Teljesen elgurult az egyik ukrán militáns gyógyszere: a magyarok fűtsenek lótrágyával és fával (VIDEÓ)
Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője.
Úgy véli, Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább
fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával.
Szerinte az ukránoknak „mindent meg kell tenniük”, hogy ne is juthassunk olajhoz és gázhoz.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij hivatalos X-oldala
