2026. március 18. szerda, Ede, Sándor
17°C Budapest
ukrajna
magyarország
tűzifa
lótrágya

Teljesen elgurult az egyik ukrán militáns gyógyszere: a magyarok fűtsenek lótrágyával és fával (VIDEÓ)

Ismét megüzenték az ukránok, mindent meg kell tenni, hogy ne jussunk hozzá az olajhoz és a gázhoz.
2026. március 18., szerda 08:17
Vágólapra másolva!

Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője. 

Úgy véli, Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább 

fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával.

Szerinte az ukránoknak „mindent meg kell tenniük”, hogy ne is juthassunk olajhoz és gázhoz.


Nyitókép: Volodimir Zelenszkij hivatalos X-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra