A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
A mindmegette.hu összeállított egy étlapot Magyar Péternek, a Kétarcúnak. A portál − ismerve az ellenzéki politikus eddigi tevékenységét − stílszerű ételeket válogatott össze.
Azt magyarázni sem kell, hogy miért a Kijevi csirke külső támogatással az első számú neki ajánlott ebéd, hiszen közismert, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán Zelenszkijjel, hogy fennmaradjon a hazánkat érintő olajblokád, és az ukránok segítik a kampányát.
A Rakott Krumpli, multi réteges arra utal, hogy a Tisza-vezér előszeretettel támogatja a multikat, nem véletlen, hogy a Shelltől és az Erste Banktól igazolt maga mellé politikusokat.
A Fedősztori Borsófőzelék akkor jön jól Magyarnak ha valami füllentésen kapják − s ez gyakorta előfordul −, így ki kell találnia valamit, hogy magyarázza a bizonyítványát.
A Brüsszeli csirkemell, a támogatott változat is nagy kedvence lehet az ellenzéki politikusnak, miután ő is nagy kedvence Ursula von der Leyennek és a többi brüsszeli bürokratának.
A Becsinált Leves - Hazugság újracsomagolva nevű étellel Magyar Péter ötkerti bulijáról emlékezik meg a Mindmegette.
A Kétszínű Kalács, a titkos koalíció arra utal, hogy Magyar titokban keres szövetségeseket Kijevben, Brüsszelben.
Az Álruhás Töltött Paprika is jól jelzi, hogy számtalanszor bebizonyosodott már, hogy Magyar Péter nem az az ember, akinek látszik.
A Hamisgulyás – amikor a látszat a lényeg nevű étel is egyértelművé teszi, a Tisza-vezér úgy tesz, mintha a magyar érdekeket képviselne, holott egyértelműen Brüsszel és Kijev érdekében politizál.
Fotó: Mindmegette.hu − Kijevi csirke külső támogatással
