Többen meghaltak a libanoni főváros központját érő izraeli légitámadásokban

Libanoni médiaértesülések szerint az egyik légitámadás a bejrúti Zukak el-Blat nevű központi városrészben található lakást érte, amely otthont adott az Iráni-barát síita Hezbollah szervezethez kapcsolódó Al-Kard Al-Hassan pénzügyi társaság fiókjának.

A helyi média szerint egy másik támadás, ugyancsak a városközpontban, egy sűrűn lakott területet ért, amelyet Izrael már bombázott a Hezbollah elleni 2024-es háború során.

A libanoni egészségügyi minisztérium legalább hat halottról és 24 sérültről számolt be.

A helyszínen emberi maradványokat is találtak, amelyek személyazonosságát DNS-vizsgálatokkal fogják megállapítani

- írta a tárca közleményében.