Rákkeltő anyaggal szennyezett terméket hívnak vissza a boltokból
Figyelmeztetést adott ki csütörtökön a Facebook-oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: visszahívnak egy széles körben forgalmazott gyógynövényterméket.
A közlemény szerint a Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. által gyártott citromfűlevél egyik tételében a vizsgálatok során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag tartalom került kimutatásra.
A szóban forgó anyag a DDT, amely a tartós környezeti szennyezők közé tartozik, és hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat. A hatóság hangsúlyozta, hogy ezek az anyagok jellegüknél fogva mérgezőek, és felhalmozódva akár rákkeltő hatásúak is lehetnek.
Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Fitodry Citromfű levél
Kiszerelés: 100 g
Minőségmegőrzési idő: 30.09.2028.
Tételszám: FD/5898/2/V/3
Gyártó: Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft.
Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (diklór-difenil-triklóretán) tartalom.
A gyártó együttműködik a hatósággal, és már megkezdte az érintett tételek kivonását a forgalomból, valamint visszahívását a fogyasztóktól.
Kérjük, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!!
- figyelmeztet a fogyasztóvédelem.
A visszagyűjtött termékek további sorsát – beleértve a megsemmisítést vagy elszállítást – a hatóság folyamatosan ellenőrzi.
