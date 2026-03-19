Rákkeltő anyaggal szennyezett terméket hívnak vissza a boltokból

Figyelmeztetést adott ki csütörtökön a Facebook-oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: visszahívnak egy széles körben forgalmazott gyógynövényterméket.

A közlemény szerint a Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. által gyártott citromfűlevél egyik tételében a vizsgálatok során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag tartalom került kimutatásra.

A szóban forgó anyag a DDT, amely a tartós környezeti szennyezők közé tartozik, és hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat. A hatóság hangsúlyozta, hogy ezek az anyagok jellegüknél fogva mérgezőek, és felhalmozódva akár rákkeltő hatásúak is lehetnek.