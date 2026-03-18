Hátborzongató gyilkosság: Döbbenet, hova vezetett a fiatalkorú gyanúsított első útja

Tragédiába torkollott egy baráti összejövetel a romániai Vaslui megyében, ahol egy 16 éves fiú megölte 24 éves barátját – számolt be róla szerdán a maszol.ro.

Az áldozat nemrég tért haza Németországból, és egy kerti partival ünnepelte meg hazatérését. A végzetes este során a fiatal férfi és a kiskorú együtt indultak el a boltba, hogy ételt és italt vásároljanak, ám útközben vita alakult ki közöttük.

A konfliktus gyorsan elfajult: a tinédzser ütlegelni kezdte barátját. A történtek azonban itt nem értek véget, a fiú később visszatért a helyszínre.

Később, attól tartva, hogy ha az áldozat magához tér, feljelentheti a rendőrségen, a vádlott visszatért a bántalmazás helyszínére, és felgyújtotta áldozata ruháit

– nyilatkozta Ingrid Botezatu ügyész.