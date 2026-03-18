2026. március 18. szerda, Ede, Sándor
17°C Budapest
menczer tamás
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
kábítószer

Menczer Tamás: Elfogadhatatlan a Kutyapárt droglegalizációs terve
A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta a legalizációt támogató Kutyapárt képviselő-jelöltjét, Fodor Bettinát. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a kábítószer rossz, káros, halálos. Nem legalizálni kell, hanem harcolni ellene.
2026. március 18., szerda 14:50
Vágólapra másolva!

Facebook-bejegyzésben reagált Menczer Tamás a pátyi droghelyzetre és a Kutyapárt álláspontjára. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a párt a kábítószerek legalizálását támogatja, miközben a térségben már most súlyos problémákat okoz a drogfogyasztás és -kereskedelem.


Menczer Tamás: Nem legalizálni kell, hanem harcolni a drog ellen

Ön szerint az illegális drogkereskedelem a probléma. Szerintem meg a drogkereskedelem a probléma”

 – fogalmazott, majd hozzátette: míg a Kutyapárt legalizálná a drogokat, ő a kereskedők elleni fellépést és a börtönbüntetést tartja egyetlen elfogadható útnak.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra